領航鯨尾部斷開兩截　痛苦漂流終安樂死　攝影師：最悲傷的一天

攝影師佩雷斯（Francis Pérez）今年3月27日於西班牙特內里費（Tenerife）岸邊發現一條尾部折斷的短鰭領航鯨（Short fin pilot whale），身長約2米的牠當時正無助地漂流，於死亡邊緣痛苦掙扎，雖然一度接受治療，但由於傷勢太重，結果只能被安樂死。

懷疑遭螺旋槳打斷

佩雷斯在Instagram上載折尾鯨的照片，當日佩雷斯與海洋生物學家以及獸醫曾將折尾鯨拉上水面，盡力搶救，無奈傷勢太過嚴重，根本難以康復，於是決定讓牠安樂死，早日結束痛苦。

佩雷斯說：「當天是我一生中最悲傷日子之一，起初我以為牠是被鯊魚噬咬，細看下卻發現原來是被人類這種毫不理性的動物造成。根據驗屍報告，牠的尾部是遭到一種尖銳的物體所割斷，應該是一艘小船的螺旋槳。」

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另一名攝影師米特邁爾（Cristina Mittermeier）表示，佩雷斯等三人當日到達現場，耳邊已傳來該條折尾鯨的痛苦哀鳴。她說，見過很多船隻在這些脆弱的海洋生物棲息的海域內高速行駛，希望公眾關注問題，並支持實施限制船速的相關法例。

《國家地理雜誌》（National Geographic）攝影師尼克倫（Paul Nicklen）稱，佩雷斯的照片提醒大家應是時候作出改變，「我們可以做的是更加關注這個問題，雖然不易通過限制船速的法例，但一切由公眾關注開始。該條鯨魚的遭遇實在令我既憤怒又哀傷，我決心要獻出自己的一分力。」