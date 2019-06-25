登山客湧珠峰遺垃圾物資　隨處便溺污染水源　累當地人喝水生病

世界最高峰的珠穆朗瑪峰（Mount Everest）早前出現「大塞車」，大批登山者迫在海拔8,000米以上的「死亡地帶」輪候排隊上山，導致11人喪命。創紀錄的人數令珠峰生態環境受到破壞，山上堆積大量垃圾，並有氧氣瓶、食物、繩索、帳篷等物資，據統計在今季山上就有多達8000公斤的人類排泄物，許多人更是就地挖洞「解決」，嚴重污染雪地，令大本營及山下的社區水源亦受污染，導致大量當地人喝水後生病。

早前因過多的登山客而出現珠峰「大塞車」，導致11人命喪雪峰。（視覺中國）

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據外媒報道，擔任嚮導的尼泊爾雪巴人達瓦（Dawa Steven Sherpa），在過去12年間一直帶領上山清潔行動，他受訪時指，接近聖母峰頂的「南坳」隘口（South Col）為登山客的營地，因該處海拔高、寒冷以及有濕滑的斜坡而非常危險，如登山客身體不適，便傾向把帳篷、物資及垃圾全遺在山上。

談及清理山上垃圾的難度，達瓦表示：「我們花了1小時才將一個帳篷從冰雪中挖出並帶下山。」其團隊自2008以來，於雪山清理了逾2萬公斤垃圾，但仍不能確切估計珠峰上有多少垃圾，因那些物品大多只在融雪時才能看見。營地人員相信，單單在第二營地（Camp 2），估計今個登山季節今年就有約8000公斤人類排泄物被遺棄山上。

尼泊爾加德滿都，回收公司的工人在裝載從珠峰收集到的垃圾。（視覺中國）

更糟糕的是，不少登山者不會使用臨時廁所，而在雪中挖洞就地解決，令排泄物沿着融雪的小裂縫流至大本營甚至山下的社區。而許多住在大本營的人都會融雪取水飲用，但水源卻遭垃圾及排泄物污染。西華盛頓大學（Western Washington University）環境科學教授John All指出，在第二營地，每10名雪巴人中就有8人因飲用水而引發胃病。

垃圾不單止會影響環境衛生，更威脅到登山客的安全，尼泊爾登山協會前主席Ang Tshering表示，當雪融化後垃圾露出，當遇上大風，帳篷會吹碎裂並遍布在整個山區，對要在風雪中爬斜坡的登山客來說，有關情況無疑是十分危險。

（美聯社、每日郵報）