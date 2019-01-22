加拿大兄弟背起獨木舟18日登珠峰　為尼泊爾婦女籌建心理健康中心

獨木舟拿來爬就聽得多，原來有人會拿來背在身上？一對加拿大兄弟為幫助受精神疾病困擾的女性籌款，一人一個背起重重的獨木舟，徙步登上珠峰大本營，過程花了足足18天。兩兄弟同樣受精神疾病所困，有感於尼泊爾有精神健康問題的女性缺乏幫助，才舉行這個籌款活動，並在facebook專頁記錄過程，目前已籌得超過5萬美元（約40萬港元）。

Kyle Roberts和Tom Schellenberg兩兄弟揹着獨木舟登上珠峰，為尼泊爾受精神健康問題影響的婦女籌款。（fb專頁「The Weight We Carry」圖片）

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羅伯斯（Kyle Roberts）和施倫堡（Tom Schellenberg）來自加拿大，兄弟二人都受精神疾病影響，「我們得到了幫助，我覺得我們要幫助那些無助的人」，他們發現受精神問題影響的尼泊爾婦女缺乏支援，故決定籌錢在加德滿都建設婦女心理健康中心，還希望藉此提高全球心理健康意識。

Kyle Roberts和Tom Schellenberg兩兄弟要帶上大批裝備、物資及食物，負重最少80磅。（fb專頁「The Weight We Carry」圖片）

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他們說獨木舟象徵精神健康問題對患者帶來的重擔，所以整個行程他們都背着重重的獨木舟，走到海拔5,300多米的珠峰大本營，並設立了網站及facebook專頁「The Weight We Carry」，呼籲大眾捐款及記錄這項挑戰。因為要拿起獨木舟，他們出發的起點比傳統起點更遠，難度更大。

出發前，他們已要在市區內練習揹獨木舟。（fb專頁「The Weight We Carry」圖片）

要長途跋涉十多天，二人的物資一點都不少，要將所有食物、睡袋等物資放進背包，負重最少達80磅，而且施倫堡的腳趾受傷及出現感染，仍堅持忍痛走下去。結果上周六，經過18天的艱苦行程，二人終於成功到達大本營，「我們只是大聲叫嚷着，我們很情緒化」，更公佈已捐得逾5萬美元（約40萬港元）善款。然而，兩兄弟還要接受另一個挑戰，就是徒步走回去，全程超過200公里，預計還要一星期時間。

兩人將行程片段上載到fb專頁，觀看行程的家人和朋友均表示，為他們的成就感到驕傲。二人的另一個兄弟格林伯格（Jonah Greenberg）感慨道：「看到他們克服困難堅持到底，太了不起了。」

「The Weight We Carry」正和尼泊爾精神健康機構「KOSHISH 」合作，在加德滿都建立女性心理健康中心。這個中心會為患有精神健康或其他心理問題的尼泊爾婦女提供短期緊急護理及專業的心理支援。中心的宗旨是為婦女提供一個安全空間，讓她們按自己的節奏恢復過來，一般逗留3個月，直到她們能與家人及社區重新融合。

（綜合）