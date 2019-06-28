網上全裸直播　前AV女優朱音唯被捕　疑似男友：已提醒她不要露出

日本30歲前AV女優朱音唯（朱音ゆい，本名常住愛）涉嫌在網絡平台「FC2」進行全裸直播，日前遭警方拘捕；朱音唯銷聲匿跡近7年，她接受警方盤問時哭訴為了賺取生活費，加上受34歲星探久田宏明慫恿才從事直播工作；估計一年半以來，她已賺取逾1400萬日圓（約102萬港元）。

朱音唯擁有漂亮臉孔和傲人身材，投身AV不久就火速走紅，但2012年底宣布引退，現在無業。警方表示，朱音唯涉嫌從事全裸直播，有關網絡平台觀看一分鐘收費600日圓（約43港元），朱音唯與久田宏明，以及另外兩名涉案男女已被捕。

警方指出，久田宏明涉嫌教唆他人在網上裸露，但他已予以否認，還強調曾提醒朱音唯「不要露出」。警方正調查朱音唯的Facebook和Twitter等社交帳戶，以確定她與久田宏明是否情侶。

+ 3 + 2

難長期在娛樂圈發展

台灣AV達人「一劍浣春秋」對此甚為感嘆：「看看她被捕的樣子，再看看之前在片商Prestige上的風光模樣，難怪經紀人會說女優離職後都過得不好，朱音唯可能就是最好的例子。」

「一劍浣春秋」指出，AV女優退下來後，最好的情況是入娛樂圈做藝人，但她們大多缺乏演技或歌喉，故難以維持長期發展，所以多數最終都找不到好工作，很容易因為走投無路而重回AV賣肉或投身色情場所，例如前AV女優「牧村雛」，她除了接客之外還兼賣電子煙，而一旦她們習慣了這種快速賺錢的方式，就很可能無止境地在情色業界打滾。

不少網民都同感唏噓，「原來AV女優引退後的生活並不好過」、「社會本來就是荊棘叢生，生活上的柴米油鹽又不僅僅是四個簡單的字，希望她能早點脱離囹圄吧」、「性產業至今仍是剝削女性的產業」。