AV女優優月心菜爆料　偶像素人下海價差很多、聲優界原來最黑暗？

近日AV女優優月心菜上日本綜藝節目大爆料，原來很多偶像下海的原因，竟然是因為薪金很高；甚至有陪酒妹搶著做兼職AV女優，原來是因為鍍金，一做即可叫高5倍價錢！究竟是怎麼一回事呢？

新晉AV女優優月心菜最近上綜藝節目《明星近況（秘）報告》時，口無遮攔得來大爆AV界秘聞，將不同等級的AV女優的身價交代得一清二楚，更將最近眾多前偶像下海的黑幕講出來！

心胸廣闊的優月心菜將歷年所見行內奇聞一一講出來。（優月心菜Twitter）

優月心菜在成為AV女優之前，其實在多個範疇都略有涉獵。小學六年級開始已經開始參加Cosplay活動，又發展成為地下偶像，其後更以配音員、模特兒、綜藝藝人等身份在演藝圈活動。然而發展平平，為求更好的發展空間，她因此決定高調下海，成為AV界的一顆也不是很燦爛的新星。

曾經活躍Cosplay界的她，穿起水手服別有一番風味。（優月心菜Twitter）

前偶像下海 身價高幾倍

有著如此多的身份，見慣大場面的優月心菜自然見多識廣，要講出各界的幕後黑歷史，絕對輕鬆無難度。當節目主持人問到為何最近很多藝人下海拍AV，優月心菜大爆，原來是因為極高的報酬！

優月心菜直話直說，普通人正常出道的話，出道作也只能夠獲得大約20萬至30萬円（約15萬至20萬港幣）。然而，只要在封面上印有「前偶像」、「前演藝人員」等標籤，身價就會直升４倍，出道作起碼80萬円（約5.7萬港幣），拍完一套出糧就即刻可以買隻勞力士！

面容百變的優月心菜有N次出道經驗，再以AV女優出道，相信叫價十分可觀。（優月心菜Twitter）

兼職做AV女優 出去陪客身價翻倍

優月心菜更講，她的公司內大概100位AV女優，其中70位都是兼職的。這些兼職AV女優們，其實都是衝著AV女優的頭銜。

其實大部分兼職的AV女優都是性工作者，只要他們曾經拍過AV，並寫到個人履歷上，即使是在最小型的娛樂場所工作，叫價已經可以立即翻5倍，由8000円（約570港幣）提升到40000円（2900港幣）！

上節目即露真容的優月心菜，在節目中大談女優和性工作者的價碼。（節目截圖）

一圈還比一圈黑？配音員最黑暗！

身經百戰的優月心菜又講到過往以配音員身份活動的經歷。漂亮的配音員一出道就會受到聲優公司的「關照」，而當製作人提出「要給你工作」之類的話，很多想紅的新人就會瘋狂陪睡。

優月心菜更講出更爆炸性的言論，「雖然不說比較好，但例如現在某個當紅的偶像主題動漫的配音員，他們在剛起步的時候，就是靠瘋狂陪睡而走紅！」，更說「有些人在起步的時候都一直陪睡，要出道時才改名進行活動！」。

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想不到原來AV界還有這麼多黑幕啊！果然水很深……但是這樣爆炸性的說話，心菜……你這樣講出來真的好嗎？小編擔心你再爆料，就再也見不到你了。（哭）

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