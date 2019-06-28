【巨乳的煩惱】日女擁H級傲人身材　卻呻難搵胸圍：只有樸素款式

有人追求線條美而豐胸，而有人竟因胸部過大而煩惱。一名日本女生就擁有人人稱羨的「H級巨乳」，惟一般內衣店並無適合她的尺寸，就算有款式都不合心水，幸得節目幫助下，她找到了合身又好看的胸圍，更發現自己升了一個級，得到意外的收獲。

一位21歲的女護士分享煩惱，指胸部太大而很難找胸圍。（節目截圖）

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日前日本關西電視台播出綜藝節目「村上マヨネーズのツッコませて頂きます！」的一期節目中，訪問到擁H杯罩的21歲的護士里美（さとみ），指傲人的身材令她十分困擾，煩惱是市面上很少內衣店出售H級胸圍，最多只到E或F，平日都只在網上購買，加上只有樸素的款式，一直都想找到不同的款式。

她向鏡頭展示「H級巨乳」。（節目截圖）

在節目的努力搜尋下，打了38通電話終於在銀座找到一間聲稱有I罩杯、款式多達18種、每個月都會新增款式的內衣店。而里美跟隨到訪其內衣店，經過挑選、試穿和店員給的專業意見後，意外發現H級的胸圍已不夠穿，要選擇升級至「I級」。完畢後她感謝節目幫手之餘，更開心地讚內衣很可愛。

在挑選胸圍時，發現已穿不下H級。（節目截圖）

有網民則留言指，這個煩惱叫人十分羨慕，亦有人感同身受，「別說日本了，台灣也是F以上就很難買」、「胸部太大，能買的內衣也就那幾種，不能穿可愛的...」

（「村上マヨネーズのツッコませて頂きます！」）