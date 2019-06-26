泰婦胸部失控膨脹　疑患罕見巨乳症　「已經沒有衣服可穿得下」

大約在三年前，泰國46歲女子斯里娜安（Lamphrai Srinuan，音譯）胸部開始腫脹，但當時沒有太過在意.，直至去年年底，胸部突然開始「失控地」膨脹，如今甚至變得比她的頭部還要大，嚴重影響健康受，甚至連日常走路都有困難。

斯里娜安沒有因為傲人的雙峰自豪，反而深感困擾，她說：「我連坐着或躺下睡覺都有困難，胸部變得愈來愈重，導致頸和背部異常痛楚。我現在不能穿衣服了，因為已經沒有稱身的衣服，只好蓋住一塊大厚布前往醫院求診」。

斯里娜安被迫暫停收割稻米的工作，目前關節部位甚至出現感染，情況愈來愈差，如果沒有拐杖根本無法步行，「我的膝蓋骨已經受損，左腳無法直立，步行時感覺隨時會被壓碎」。

無發現腫瘤難對症下藥

51歲的邦連安（Bunleang，音譯）今年4月曾帶妻子到當地醫院檢查，醫生替斯里娜安進行了一次掃描，慶幸沒有發現腫瘤，但仍令他們非常困惑，因為無法對症下藥；醫生懷疑，斯里娜安可能是患了罕見的巨乳症（Gigantomastia）。

斯里娜安很擔心胸部仍會繼續變大，巨乳重量對她的脊椎造成極大負荷，且乳頭還不時隱隱作痛。她仍在到處求醫，希望盡快治好這個怪病。