5大永不復合超絕情星座！宋仲基宋慧喬、范冰冰李晨各有一人上榜

很少人第一次戀愛就開花結果，生命過程難免會碰上分手傷痛，尤其當你想到曾經那麼親密的人，從此就要形同陌路了，內心肯定五味雜陳，一度萌生復合念頭，除非……你是以下五大星座，一生將「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花」奉為圭臬，認為小倆口分手就是分手了，說什麼都不肯吃回頭草！

山羊座的呂良偉，分別與周海媚、鄺美雲有過一段短暫婚姻。圖為呂良偉與周海媚合照。（微博圖片）

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1.山羊座

性格保守、情緒內斂的山羊，對人事物都有很高自制力，所以就算你滿腔熱血想復合，他們也始終面無表情，只會送上2陀大大冷屁股肉。此外，如果分手是因為你犯了滔天大罪，那想都別想，保護色很重的山羊永遠不會原諒你，更別提重燃愛苗了。

2.水瓶座

喜怒哀樂不形於色的水瓶，最討厭情人不守信、輕易打破承諾，所以一但你再三令他失望，水瓶就會越來越篤定分手這個決定，直到確定想法那一天，突然判你「死刑」，然後你說什麼都沒救，因為他們深知，復合只會帶給兩人更多痛苦。

水瓶座的惠英紅曾與小她9年的黃子揚拍拖，女方在二人分手後，斥男方對其「劫財劫色」，更是她的「人生污點」。（資料圖片）

獅子座的王馨平曾與鄭嘉穎有過一段六年情，兩人分手後各有歸宿沒再復合。（《春嬌與志明》劇照）

3.獅子座

主宰人生的獅子，打從心底認為自己所做的每個決定都是對的，所以復合2字從不存在在其字典裡，否則那等於推翻了他一生的信仰，即使最後是獅子遭分手，他也從沒想過挽留，原因很簡單，高傲的自尊不需要你一點點的同情。

天蠍座的朱茵被指與周星馳曾在電影《大話西遊》系列中戲假情真，但後來戀情無疾而終。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

4.天蠍座

痛恨謊言、背叛的天蠍，打從呱呱落地那一刻就很看重諾言，因此他任何事說一是一、說二是二，一旦你失去其信任，天蠍就會一去不回，當你這個人從來沒存在過，而且絕不可能提出復合，因為那就等於違背了原則，否決當初自己內心割下的底線。

5.人馬座

你以為人馬熱情又大方，不排斥跟舊情人復合嗎？那就大錯特錯啦！人生只看目標的他們，就像一條湍急向前的河流，不可能為逝去的感情逆流而行，因為那太沒意義了！此外追求靈魂自由的射手，一旦對你沒Fu，也會覺得一心求復合的你很煩，然後想盡辦法狠狠甩開。

剛宣布與宋仲基離婚的宋慧喬便是人馬座（有星座專家解釋，因宋慧喬於11月22日傍晚出生，故屬人馬而非天蠍）。（Getty Images／視覺中國）

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