合約寫不准一日去廁所多過3次　網民拒簽約　HR：正常唔會執行

每次返新工簽約，僱員必須留意合約當中有否「鬼祟」條款，以保障自己。有網民指，早前面試成功，簽約時HR（人事部）職員稱公司有條款寫明：「員工一日不能去廁所多於3次。」樓主大感恐慌，但對方着樓主放心，「講係咁講，但正常都唔會執行」，惟樓主未能釋疑，擔心一旦簽約便中伏，最後決定不簽約。不少網民留言表示很過分，「坐監都唔會限去廁所喇」、「黐咗線呀個腦細」。

樓主表示早前面試成功，對人工及福利感到滿意，遂約時間上公司簽約，沒料合約中竟有不合理條款。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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該網民近日於fb專頁「奴工處」撰文投稿，表示早前面試成功，亦對人工及福利感到滿意，遂約時間上公司簽約。HR職員和樓主解釋員工守則，稱其中有條款寫明：「員工一日不能去廁所多於3次。」樓主大感錯愕，完全不同意該條款，「咁唔合理我真係簽唔落」。

不過該HR職員又解釋：「放心，講係咁講，但正常都唔會執行。」但樓主未能釋疑，「又係呢招？『正常』就應該有呢條黐線條文啦！」，最終他認為一旦簽約便沒有退路，最終選擇拒絕簽約放棄新工。

HR職員和樓主解釋員工守則，稱合約有條款寫明：「員工一日不能去廁所多於3次。」（示意圖，GettyImages/視覺中國）

不少網民表示超過分↓↓

網民留言熱烈討論，表示公司做法等同限制員工自由，「合約係唔可以凌駕法例」、「女仔有月事咁點先？」、「3次唔限時我考慮吓」、「呢種公司都唔會正常得去邊，如果唔執行，咁點解唔索性delete 咗佢」。

（fb專頁「奴工處」）