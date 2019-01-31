打工仔公司食lunch煲韓劇　HR出通告禁止　被迫匿後樓梯睇

Lunch hour應屬打工仔工時中的自由時間，理應可按自己意願作出安排。不過有打工仔在網上投訴，指平日帶飯返公司吃，食完用手機煲韓劇，沒想到人事部最近竟出通告禁止員工在公司內煲劇，他雖據理力爭解釋沒濫用公司WiFi，但人事部堅持稱屬風氣問題，逼得他要轉去後樓梯煲劇。

樓立指被人事部禁止在公司煲劇，被迫轉戰到後樓梯。（GettyImages/視覺中國）

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有打工仔早前投稿至facebook專頁「奴工處」，指公司提供1小時放飯時間，自己通常帶飯返公司，食完就用手機煲韓劇，一直都相無事。

但他指最近人事部出通告禁止員工在公司內煲劇，打工仔向公司解釋一早下載電視劇，並非使用公司WiFi下載或觀看，但人事部回覆「係風氣問題，所以要禁」，令他被迫每日食完飯轉去後樓梯煲劇。

由宋慧喬主飾的韓劇《男朋友》日前踏入大結局，相信不少打工仔近日都忙於追劇。（《男朋友》劇照）

帖文引起多名網民討論，不少過來人都指公司會對員工食飯時間指手劃腳，「上一份工我老細話我做咩食飯時間講電話」，但亦有人指「一路睇一路做野，睇到上司同我煲埋一份」，不過更多人指「Lunch係私人時間，（人事部）有咩權干涉」、「關佢咩事」、「飯鐘時間係私人時間」。

（fb專頁「奴工處」）