曼谷客機滑飛將起飛　湖北漢突拉開逃生門　嚇到逾百乘客恐慌驚叫

機艙逃生門真的有神秘吸引力？泰國獅航（Thai Lion air）一班由曼谷飛往中國武漢的客機，在跑道上滑步準備起飛時，一名中國男子突然打開機艙逃生門，發出「砰」一聲，令全場逾百乘客恐嚇驚叫。事件導致客機即時停飛，泰國警方到場拘捕涉事男子，客機延誤約1小時。消息指該男子候機時疑不滿班機延誤而表現暴躁，曾多次拍門。

泰國警方事發後上機拘捕拉開逃生門的中國男子。（網上圖片）

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涉事泰國獅航SL940客機原定於周三（26日）晚上6時55分，由泰國曼谷廊曼國際機場飛往武漢天河機場，預計晚上11時25分到達。有機上乘客表示，肇事者是26歲男子，來自湖北鄂州市，當飛機在跑道準備起飛時，突然打開安全艙門，發出「砰」的一聲巨響，令機上所有乘客大嚇一跳。

機組人員馬上停止起飛，並緊急維修艙門，該男子則被泰國警方拘捕帶走，客機花了約1小時後重新起飛，延誤至翌日凌晨近1時才抵達。有乘客指，事發時飛機準備起飛，正在跑道上滑行，該男子突然伸入逃生門一處向下拉，艙門即打開，嚇得大批乘客叫嚷。涉事男子馬上稱：「對不起，我不知道。」泰國傳媒則稱，有知情者指該男子候機時疑不滿延誤而情緒暴躁，曾多次拍門。

同機的一個旅行團導遊透露，機上有186名乘客，大多是來自湖北省的旅客，對於飛機未起飛感到慶幸，「如果在高空門開安全門，機上所有人都面臨生命危險」。

（綜合）