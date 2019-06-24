搭飛機遇男童小腿攝進座椅　港暖男妙用專業知識助解困獲激讚

能夠善用專業知識助人一把，更令人鼓舞。日前在一班由香港飛往芝加哥的航機上，一名男孩右腳攝進座椅不能拔出，擾攘近20分鐘後，有港人挺身協助，安撫男孩取得其信任後，運用專業知識助孩子在無痛楚下脫身，成功一刻小孩和其母親忍不住開心擁抱，該名港人不禁感嘆「第一次覺得自己讀教育同埋Movement（運動）嘅知識，可以危急下派上用場」，航空公司亦向他致函表揚，並贈送現金卷以示感謝。

航班上有名男孩的右腳攝進座椅不能拔出，有懂得運動科學知識的港人主動提供協助。（示意圖，GettyImage/視覺中國）

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Facebook專頁「肌本野 Spartant」版主阿恩，日前以「飛機上的街頭智慧」為題撰文，指乘搭聯合航空由香港前往芝加哥期間，突然有名男孩在尖叫，原來其右腳攝在座椅中間動彈不得，其家人和其他乘客都嘗試幫忙，曾強行抽腳出來不果，反令小孩更加驚慌。

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事情擾攘逾20分鐘，不少乘客開始緊張，加上小孩斷斷續續尖叫，機艙服務員、機長等都上前了解，有乘客嘗試拆開座椅希望能騰出空間，但機組人員又怕影響到其他乘客變得急躁，要求家長加快速度，但愈急愈弄巧反拙。

阿恩指他即上前表明自己是運動科學專家，其後與另一名外國物理治療師及內地醫生合力提供協助。他指當時見男孩因受到一輪「粗暴對待」而受驚，遂決定花時間先跟小孩建立關係，幾番努力後彼此終有互信，他探頭看看男孩小腿攝在哪個位置，並摸清楚座椅的結構。

聯合航空事後向阿恩致函感謝他的幫助，又發放150美元電子現金卷表揚他。（fb「肌本野 Spartant」圖片）

阿恩其後取出凡士林，再溝肥皂水塗在男童小腿上，然後鼓勵他跟着做逐部移動的動作，由於情緒高漲亦會令肌肉更加緊張，阿恩對男孩溫柔地問「兩個選擇，我幫你或你自己處理」，結果如他所料，男孩選擇讓阿恩幫助，最終在無痛下成功抽出來孩子的小腿，令他開心得與男孩和其母親相擁，更表示「第一次覺得自己讀教育，同埋Movement嘅知識可以危急下派上用場」。聯合航空事後向阿恩致函感謝他的幫助，又發放150美元電子現金卷表揚他。

不少網民看完帖文都大讚樓主好有愛，「真心要畀3000個like」、「由心佩服」，又指能夠將知識用係生活上，「相信你自己都好開心」。