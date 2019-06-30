【慎入】烏國機動遊戲突斷吊臂　遊客直擊拍下19歲少女死亡一刻

機動遊戲保養不當隨時樂極生悲！中亞國家烏茲別克一個遊樂場日前有機動遊戲發生駭人意外，原本應該360度旋轉的設施，吊臂竟突然整個斷開直墜地面，導致一名19歲女子死亡。有遊客在旁意外拍下出事一瞬，片段於社交網站瘋傳，令許多人都驚呼不敢再玩機動遊戲。

從網上流傳的短片可見，該個機動遊戲於向上升的時候，機械臂突然斷開，乘客直接墮地。（YouTube「ช้างน้อย Noy」短片截圖）

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涉事遊樂場名為伊斯迪洛主題樂園（Istiklol Amusement Park），位於東部城市吉扎克（Jizzakh），距離首都塔什干約180公里。從網上流傳的短片可見，發生意外的機動遊戲的吊臂會360度旋轉，將乘客拋向天空然後再回到地面。不過當吊臂正在向上甩的時候，裝置竟傳來金屬斷裂的聲音，再斷開兩節，連帶乘客直接撞落地面，當地曾有圍觀的人尖叫。

有報道引述有關當局發言，指事件導致一名19歲女子死亡，但未有提及有多少人受傷。有遊客在旁意外拍下出事一瞬，恐怖片段於社交網站瘋傳，令許多人都擔心樂園的安全性，及驚呼不敢再玩機動遊戲。

（都市報）