帶兒子離開遊戲設施後不滿要重新排隊　野蠻港媽竟大鬧兼推撞孕婦

無論出於甚麼原因，刻意動手傷害別人都是不對，更何況對方是需要加多保護的孕婦！有懷孕網民分享於商場公園遇上野蠻家長的經歷，稱與女兒排隊等候遊戲設施時，一名港媽帶同兒子離開設施後一會再折返打算繼續玩耍，被要求重新排隊後竟不斷大罵，其後更刻意推撞她。懷孕5個月的樓主幸無受傷，但事後感到非常憤怒及委屈，網民亦鬧爆涉事港媽，直斥其行為離譜。

有懷孕網民分享於商場公園遇到野蠻家長的經歷，引起網民討論。（示意圖，資料圖片）

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該名懷孕網民投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」，稱日前帶同女兒到沙田一大型商場的公園玩耍，女兒守規矩排隊玩耍，亦無長期霸佔設施。其間一名男童在樓主女兒前玩耍，一會後被父母帶走，樓主女兒遂上前玩耍，約半分鐘後港媽帶同兒子返回，男童自然地走近設施，並無打算排隊，港媽隨即說：「一齊玩啦！」

樓主女兒雖然並無拒絕，但表情卻不太開心，樓主遂向港媽提出：「如果小朋友想自己玩，不如你哋再排隊玩啦。」港媽聞言叫兒子排隊，但半分鐘後卻拋下一句「玩多一分鐘，玩咗咁耐！」，似要向樓主及其女兒加添壓力。樓主之後帶女兒玩其他設施，過程中聽到港媽不斷罵她，「大條道理講緊佢個仔係行開咗一陣，佢之前有排隊玩，所以返轉頭玩，仲稱我係八婆」。

之後樓主見到港媽丈夫與男童玩滑梯，而港媽則刻意「兜路」走到兒子身邊，期間樓主稱對方特登在她「後邊頂撞下」，令她「成個人係行前咗兩步」。由於樓主懷孕5個月，對方的舉動令她非常憤怒，她即與港媽理論，對方則「大聲夾惡」反擊，「話佢排咗隊，佢哋行開一陣，仲要玩」。

樓主最終未有與對方對罵，帶同女兒離開，「因為同呢個人講幾多原來無用，佢講嘢仲大聲過我」。她不忿稱，無論有無懷孕，對方都不應因不滿而撞人，亦不應因兒子想玩便「霸住嚟玩」，「就係因為佢小朋友好想玩，所以可以大條道理幫住佢仔？我覺得好可笑，成程個老公抱住個仔，都唔願出聲」。

網民看過帖文均替樓主感不值，直斥港媽行為離譜，認為樓主應報警處理，「大肚婆都撞！玩大佢！報警！」、「適當時候要適當處理，呢類人叫另類人，你太善良了，推人唔啱呀！唔理佢有冇心，冇講對唔住就報警」、「就算點講都好， 都無理由撞人囉」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）