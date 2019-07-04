【封神榜】鄭子誠、溫碧霞版本超經典　回顧劇中各種重口味情節

「暴君率眾妖害人，人間積怨何容忍」 是否立即有聲呢？其實小編一直很想寫寫我們的童年回憶──《封神榜》，畢竟溫碧霞飾演的蘇妲己也算是我的童年偶像，但小編記得每次九尾狐一出現就覺得很害怕。

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相信大家都對《封神榜》的情節依然記憶猶新，事關裏面有不少重口味情節，其實是非常忠於原著。《封神榜》（又名《封神演義》） 這小説是在明朝編成，與朝代背景商朝距離二千年，作者有說是明代小説家許仲琳，亦有說是明代道教學者陸西星，至今仍無定論。

其實小編一直很想寫寫我們童年回憶《封神榜》，畢竟溫碧霞飾演的蘇妲己也算是我的童年偶像，但小編記得每次九尾狐一出現就覺得很害怕。（《封神榜》劇照）

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學者普遍認爲，《封神榜》的寫作目的是教化人心，善惡分明，以暴君紂王的故事來告誡後人。另外值得強調的是《封神榜》裏面極具鮮明的儒家精神綱常倫理及孝義思想，同時又滲入了道教神話、法術、佛教教義、文化及思想，與明朝儒釋道三教合一的社會精神面貌十分一致。

要強調忠義，就必須有不仁不義的對照，很明顯《封神榜》中擔當這角色的就是紂王和蘇妲己了。《封神榜》到底是如何描繪紂王和蘇妲己的暴力形象呢？《封神榜》要強化這兩個大奸角，又何止這些情節呢？以下會以不安程度遞進的方式介紹，再勾起大家恐怖的童年回憶。

要強調忠義，就必須有不仁不義的對照，很明顯《封神榜》中擔當這角色的就是紂王和蘇妲己了。（《封神榜》劇照）

一、炮烙之刑

《封神榜》中接受炮烙之刑的是對蘇妲己出言不遜的西伯侯，更由妲己娘娘親自下令行刑。

其實炮烙之刑並非紂王獨有產物，按歷史記載，炮烙之刑載於夏朝末代君主桀的相關記載中，是針對諫臣關龍逢而設。然而《史記·殷本紀》記載了紂王乃重刑法，記載曰「於是紂乃重刑辟，有炮烙之法。」就算是教化淑女的著作《列女傳》也有記載 :「 膏銅柱，下加之炭，令有罪者行焉，輒墮炭中，妲己笑，名曰炮烙之刑」，因此後世普遍都認爲紂王是發揚炮烙之刑的人。

《封神榜》中接受炮烙之刑的是 對蘇妲己出言不遜的西伯侯，更由妲己娘娘親自下令行刑。（《封神榜》劇照）

二、比干挖心

小編依然記得飾演比干的魯振順將自己的七竅玲瓏心拿出來的畫面，實在驚嚇。《封神榜》中由於比干擁有七竅玲瓏心，可以識破所有法術，以致識穿妲己乃狐妖化身，所以妲己一直都設法去除比干，她假稱自己的心病需要一片玲瓏七竅心來醫治，方才有效。結果鬼迷心竅的紂王真的信以爲真，最後害死比干。（不過他還是先奔走了好幾里路才死去的）

比干是商朝第30代王帝乙的弟弟，是封王，同時也是朝廷的少師。《封神榜》沿用了比干忠臣的形象，因爲他是史書上記載第一個以死諫君的忠臣，生前一直勸諫紂王停止暴政。

《封神榜》沿用了比干忠臣的形象，因爲他是史書上記載第一個以死諫君的忠臣，生前一直勸諫紂王停止暴政。（《封神榜》劇照）

三、伯邑考肉丸

最令人不安的是吃人肉的情節了。《封神榜》中西伯侯姬昌被紂王囚禁後被傳召上殿，更被賜予極品鹿肉丸。誰知原來西伯侯口中鮮味香濃的肉丸，竟然是自己親兒伯邑考的肉丸！

妲己要下此狠手，原因是伯邑考竟然對自己美色不爲所動，因愛成恨，一怒之下，要紂王將邑考剁成肉醬並製成十二粒肉丸。然而西伯侯竟然一口氣吐出十二隻白兔，乃邑考之化身。

裏面的神怪情節當然是假的，但被製成肉羹的情節卻是記載於《史記正義·殷本紀》中 。紂王更藉此諷刺姬昌根本不是聖人，因爲聖人是不會吃自己的兒子。

以上的小回顧很吸引，小編已立即翻煲《封神榜》。有趣的是，《封神榜》不少内容和人物確實是以史書爲本，不過留下來的歷史是人寫的。學者都發現自春秋以來，有關紂王的記載是愈來愈暴戾的，背後有隱含什麽政治或教化目的，實在不言而喻了。

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《封神榜》- 童年陰影系列】」​】

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