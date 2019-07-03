氣溫80度？　TVB天氣報告擺烏龍　網民：報道了另一個時空

踏入7月天氣超炎熱，日均氣溫高達30度已是平常事，有網民竟發現，無綫電視新聞的天氣報告，竟顯示室外氣溫高達80度，即時截圖與其他網民分享。其實該天氣報告疑誤將氣溫及相對濕度的數值掉轉顯示，才鬧出80度高溫的笑話，不少人諷刺其「是是旦旦」，亦有人笑稱其新聞是報道了另一個時空。

有網民發現，電視新聞的天氣報告疑將氣溫及相對濕度的數值掉轉顯示，出現氣溫高達80度的奇怪現象。（電視畫面截圖）

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有網民昨於連登討論區以「TVB：現時氣溫 80度」為題發文，貼出一張無綫新聞的截圖，可見畫面中天氣報告的資料疑出錯，「現時氣溫」的資料竟顯示為80度，而「相對濕度」則顯示為29%。網民仔細再看畫面後，相信應是工作人員誤將「現時氣溫」及「相對濕度」的資料掉轉擺放，才出現香港變成80高溫城市的奇怪現象。

同樣截圖亦在fb瘋傳，引來網民熱議及恥笑。有網民質疑是否改圖，其後有人貼出當時影着電視的片段，力證真有其事。

不少網民看過截圖都笑言「係真就融咗啦」，「水深火熱中生活，tvb說對了」，「係咪講緊民怨？」亦有網民開玩笑問道：「我想問香港重有無生還者，有嘅麻煩應一應我」，即獲其他網民搞笑回覆，指「我無死，不過燶咗」，「我隻腳五成熟，應該就快食得」，「好多人以為我哋死咗，但我哋不會死得去」。

亦有人意有所指，諷刺其新聞報道一如網民評論般「是是旦旦」，亦有人指其報道是「報道另一個時空」。

（連登討論區）