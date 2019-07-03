【慎入】唔怕殺蟲劑？　研究指曱甴抗藥性一個世代可增強6倍

英國學術雜誌《科學報告》（Scientific Reports）近日發表了一項關於德國蟑螂（German cockroach，學名Blattella germanica）的研究，指出由於人類經常混合殺蟲劑來對付蟑螂，導致牠們產生抗藥性，令殺蟲劑逐漸失效，而蟑螂僅在一個世代就能發展出4至6倍的抗藥性，甚至出現在用藥後數目反而有增無減的情況。

來自美國的研究員在印第安納州（Indiana）及伊利諾伊州（Illinois）的多層住宅大樓內，測試用不同類別和組合的殺蟲劑，對付全球最常見的德國蟑螂的效果，研究為期約6個月，期間研究員混合使用不同種類的殺蟲劑，確保發展出抗藥性的蟑螂最終被排除至只有一隻，同時評估最好的處理方法。

美國普渡大學（Purdue University）教授沙夫（Michael Scharf）說：「即使先透過測試，挑選出對殺蟲劑抗藥性較低的蟑螂來提高消滅的成功率，但我們還是無法有效控制其數目。」

研究指由於人類經常混合殺蟲劑來殺蟑螂，導致牠們對此產生抗藥性，令殺蟲劑逐漸失效。（Getty Images示意圖）

研究團隊指出，雖然蟑螂的數量在研究期內受到控制，但數量未見大減，甚至出現把兩種殺蟲劑混合使用後，蟑螂數目仍大量增加；其中一個實驗更顯示，使用單一殺蟲劑起初能殺死大部份蟑螂，但在另一個以初始抗藥性比率為10%的測試中，蟑螂數目反而上升，而存活下來的蟑螂將產生更具抗藥性的下一代。

單靠化學品難控制數量

沙夫說：「這是以往未出現過的情況，蟑螂對多種殺蟲劑產生抗藥性，導致如果單靠使用化學品，幾乎無法控制牠們的數量。我們見到蟑螂的抗藥性僅在一世代就增加了4至6倍，我們不知原來事情可以發展得這麼快。」

研究稱，雌性蟑螂在三個月的繁殖周期內可產下多達50隻後代，即使有抗藥性的比例很小，但仍意味著蟑螂的數量會一直上升。沙夫表示，如果殺蟲劑不能控制或消滅蟑螂，那只是浪費金錢，最有效還是將多種防法方法一併使用，包括設陷阱、清除食物碎屑，甚至用吸塵機將吸走蟑螂。