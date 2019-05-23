叫外賣涼茶驚見曱甴標本　嚇傻要食抗生素　網民：出街食要睇真啲

自己煮當然最乾淨，但並非人人有時間，惟出街買嘢食真係要小心，否則隨時中大伏。不止一名市民網上投訴，指購買街外食品險中招，有人買提子包竟見提子有腳，望真才知是昆蟲，有人叫相熟餐廳外賣加錢叫涼茶，定睛一看赫然發現內藏標本，極度嘔心，即睇醫生食足兩日抗生素。不少網民都互相規勸，「出街買嘢食真係要睇真啲！」

有網民不幸飲中小強涼茶，即時大感不適。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

有東涌網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，指早前在相熟餐廳叫外賣飯盒，跟單叫涼茶，原以為會較衛生，沒料喝了一口才看到，樽內有隻大曱甴，猶如標本一般十分嘔心，他即時覺得喉嚨腫了並嚇到傻，要早退睇醫生，最後要食抗生素病足兩日。

他又不滿其後與店家退款，已沒提睇醫生費用，惟店方仍拖拖拉拉，「大佬我貪你一百幾十咩？$320醫生錢都無問你攞，平時日日食開咁熟我已經無報食環無唱你，收番退錢等自己心理好過啲咋！」他又批評涼茶煲後入樽都可出現如此離譜的情況，對其廚房衛生程度不敢抱有幻想。

有網民買中小昆蟲提子包，乍看極似提子險中招。（fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」圖片）

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網民食肆中招大集合 ↓↓↓↓

有人就食麵包時險中伏！另一名網民在fb「筲箕灣人筲箕灣事」上載照片，顯示他在一間餅店買的提子包上，有一顆看來極似提子的東西，竟然是小昆蟲，如沒看到吃下肚就慘了。

不少同區網民急問是哪間店舖，以防自己下次中招，有人幽默回應「提子有腳嘅」、「咁大粒提子仲生埋毛」，令人忍不住苦笑，亦有網民指其實現時夏天蚊蟲特別多，真心好難避免，如店主退錢道歉，認為還是可以接受。