【選民登記】少女背囊黐告示行街籲把握最後機會　網民大讚係天使

新一輪選民登記申請期昨日（2日）結束，不少市民趕在最後截止前遞交表格，選舉事務處指截至昨日上午已完成處理約14.2萬宗申請。不少熱心者昨都想盡辦法呼籲未申請者把握機會，有少女想出奇招，以背囊黐告示四處逛以作提醒，被網民大讚。

有巴打昨日目擊2位少女的背囊竟貼上廣告遊走街頭，熱心呼籲未登記做選民的人盡快申請，令他非常感動。（連登討論區圖片）

選舉事務處指，截至昨日上午已完成處理約14.2萬宗申請。（資料圖片）

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巴打「李彩燕」於連登討論區上載相片，顯示有2位穿深色衣服的少女，於尖沙咀一商場內逛街，但她們仍不忘提醒大家把握最後機會一盡公民責任，自發充當「人肉廣告牌」，在背囊貼上自製的手寫黑字告示，呼籲市民在最後截止前登記做選民。

不少巴絲打大讚2位少女是天使↓↓

樓主稱對兩位少女的熱心舉動深深感動，甚至直言：「我愛港女！」其他巴絲打紛紛留言大讚，感謝她們的付出，「好可愛」、「心地好人自然靚」、「支持港女呀」、「多謝你哋」、「好有心，超感動」、「港女係全世界第一」。

部分巴打士笑言被少女們的愛心吸引，戲稱想自薦做對方男朋友，「娶埋做老婆都冇問題」、「良心港女唔係唔要呀嘛」、「咁有心嘅港女已經買少見少，港男識做啦」、「2位絲打，做個朋友可以嗎」、「排隊申請當兵啦」，令網民忍俊不禁。

（連登討論區）