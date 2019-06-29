【選民登記2019】18歲生日點計？寄唔切點算？　6大伏位要注意！

盡公民責任，登記做選民！今年11月24日舉行區議會選舉，2020年舉行立法會換屆選舉，本港成年公民想投票就要注意，2019年選民登記於7月2日截止了，踏入最後衝刺期，想用選票發聲但又未登記，請注意以下6大事項，否則隨時中伏痛失選民資格！

今年正式選民登記冊將會在9月25日或之前發表，即在該日期或之前年滿18歲的香港永久性居民，就有資格申請登記做選民。（選舉事務署資料）

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1. 9月25日或之前滿18歲都得！

雖然選民登記2019的截止日期為7月2日，但市民在9月25日或之前年滿18歲，又是香港永久性居民，通常在港居住，就符合選民登記資格，可登記做選民。

2.郵遞要注意截信時間

許多政黨及民間組織打算在七一遊行期間派發選民登記表格，但當天是公眾假期，郵局不辦公，如大家打算填表後郵寄，就要留意各大郵局及各區郵筒的截郵時間！日郵件放進郵筒後，不代表郵戳一定是當天，一旦錯過了截信時間或遇上惡劣天氣等延誤問題，就可能會白費心機。要注意各區郵局和郵筒的截信時間都有所不同，郵筒最早是早上10時已截信，如果仍有意郵寄者，最好先到郵政網站確認資料。

郵寄地址：九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓選舉事務處或香港灣仔港灣道25號海港中心10樓

3.網上登記最簡單，要小心選舉事務處爆Email

如在選舉事務處網站進行網上登記，只需準備住址證明文件，填好選民登記表格「地方選區選民新登記申請表」（REO-1）即可。手機用戶更可使用免費手機應用程式「Adobe Fill & Sign」打開表格，再按指示填寫資料，按儲存文件再點擊分享，電郵至form@reo.gov.hk，或直接上傳至選舉事務處頁面。

不過最近有區議員發現選舉事務處的電子郵箱爆滿，無法提交申請表。選舉事務處指近日收到大量申請電郵，會密切監察情況，加緊處理選民登記申請電郵，故提醒巿民，如果經電郵發送登記表格，須留意郵箱是否收到處方電郵伺服器自動發出的確認通知，如未有收到確認通知，須重新發送電郵或以郵遞、傳真，或於辦公時間內親身到選舉事務處送交申請表格。

區議會選舉將於今年11月24日舉行。（資料圖片）

4.傳真表格到2891 1180，留意熱線曾試過「大塞車」

如果不用電郵或上傳選舉事務處的方法，市民亦可把表格傳真到選舉事務處。不過傳真亦有風險，上屆選民登記截止日前夕，即2015年7月2日及前夕，選舉事務處的傳真機一度「打唔通」，出現線路「大塞車」的情況，市民可能需要等候長時間才能接通。

7月2日前登記做選民，才可以在區議會及立法會選舉中投票。（資料圖片）

5.親身交表最穩隱，要留意選舉事務處辦公時間

親身交表雖然耗時較多，但亦最令人安心，選舉事務處有2個辦事處，分別為九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓選舉事務處，及香港灣仔港灣道25號海港中心10樓，要注意辦公時間是周一至周五上午8時45分至下午6時，下午12時30分至1時30分為午休時間，市民要留意辦公時間，以免「摸門釘」。

6.雙重保險，檢查是否成功登記

如果早已登記成為選民，可到網上查閱系統查詢自己的選民資料。除功能界別選民外，一般選民在正常情況下會自動登記成為區議會（第二）功能界別選民，如果發現未有自己的登記紀錄，或想申請成為功能界別選民，亦要請儘快填表！

遞交申請表格後，選舉事務處通常會在14天內回覆你的選民登記申請或更改登記詳情通知。如在遞交表格14天後仍未收到回覆，就要致電選舉事務處熱線2891 1001問清楚。