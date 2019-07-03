航拍機救一命！美攝影師與家人拍高空照　海中驚見巨大黑影即逃命

航拍機救一命！美國一名攝影師上周跟家人到佛羅里達州海灘遊玩，當時他出動航拍機打算為一家人拍張靚相留紀念。但當他預覽照片時，卻發現驚見「一個黑色巨大身影」正游向他們，嚇得他拼盡力叫兒女和太太趕緊跑離海邊，最終都能逃過一劫。

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35歲美國攝影師華生（Dan Watson）與家人上周日（23日）到佛州新士麥那海灘（New Smyrna Beach）度假，離開前華生出動航拍機，想拍一張高空全家褔。不過當航拍機升空30秒，華生開始看到有黑色物體在水中移動，相信是一條鯊魚，僅距離幾個孩子數尺的位置，華生隨即大叫「鯊魚呀！」他形容那個黑色物體移動迅速，令他相當焦急，幸好兒女和太太都及時逃到岸邊，免被鯊魚咬到。

美國攝影師Dan Watson與太太育有3名孩子。（ig「learningcameras」圖片）

華生憶述事件時仍心有餘悸，他說早知道那個區域有鯊魚出沒，但沒想過會這麼接近人們常到的淺水區。華生將兩張記錄事件經過的航拍照上載Instagram，不少人都感到震撼，驚嘆是「人生一大照片」，又指幸好全家人也平安無事。

不過，華生拍下照片一周後，一名18歲衝浪少年就在同一海域受到鯊魚襲擊，少年指當時自己正在用衝浪板划水，突然感到一陣刺痛，才驚覺被鯊魚咬了他的腳。

（鏡報、BuzzFeed）