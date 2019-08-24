職場新人為搵工煩惱　問定應該點辭職　網紅律師話最關鍵係…

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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我是大嬸，偶爾客串顧問，解答你的人生。在回答你的問題之前，我們先來聽這首歌：

「追逐富貴榮華，目標飛黃騰達，其實平安到達，就是一種偉大。人生無限可能，誰能出價？」

基本上，平安到達就是幸福，五月天已經給了你答案。不過，很顯然你不會滿意這個答案，那麼我只好繼續往下回答。

如何選擇一間正確的公司呢？

首先，你要有興趣。你應該要先找興趣、再找工作、最後才是選擇公司。你的個性與興趣，會決定你在這項工作裡是不是愉快。例如你喜歡與人接觸，又喜歡交朋友，還對於財務方面有興趣，那麼保險經紀人、保險業務，就很適合你。確定要進入這一行以後，那麼就可以找一間你可以信賴的公司應徵。基本上，要如何選擇公司，只有一個標準：如果要找生意上的伙伴，你願不願意跟這個公司的老闆合作。如果要消費，你願不願意跟這間公司買產品。倘若你願意，那就是了。而打聽這家公司的老闆、或是瞭解這間公司，其實並不難，跟他們的員工聊天，大概就可以知道一二，這大概是我可以給你的建議。

台灣律師呂秋遠建議，求職時應該先找興趣、再找工作、最後才選擇入職的公司。（電影《29+1》劇照）

其次，如何才能和善的離職？

當你發現這間公司已經是破船，而你不想成為最後跳船的船員，基本上沒有什麼所謂的「和善離職」，勇敢的遞出辭呈就好。但是，在離職之前，有些事你還是得做好，特別是工作交接。如果離職的時間是你可以控制的，那麼就把該收尾的部分做結束，同時給老闆適當的時間找到新人。如果這位老闆或這間公司對你平常並不好，而且公司營運岌岌可危，你還是得要秉持誠信，把該做的事情做完。你是為了自己，而不是為了他們。

其三，如果未來找到新工作，除了薪資與假期，要注意甚麼呢？

要注意你的人生。

其實所有的工作最低標準，勞動基準法都有規範，不懂的部分可以問律師。只是職場上不公平的待遇，往往不見得是看得見的薪資與給假，而是看不見的歧視或霸凌，乃至於同事之間的相處。你可以為了成就感、理念、薪水、獎金賣命，但是不用為了一份其實你不怎麼喜歡的工作賣命。每個人都希望叫醒自己的不是鬧鐘，而是夢想，但是這種說法其實只是夢想。有本事，你可以跟老闆談更好的條件，甚至把老闆開除，自己出來幹。但無論如何，不要把自己的眼光只放在薪資與休假（即便這個很重要），而是在這個工作裡，你真的快樂嗎？你覺得自己會有發展嗎？人生短短幾個秋，下台的時間，有時候自己都想不到。注意契約、注意薪水、注意放假等等，這些固然很重要，真的不放心，就交給專業人士看，只是無形的部分，律師無法幫你看，這只有法師看得到。檢視自己在這份工作是不是快樂，這樣就是了。

呂秋遠提醒，現實中難有所謂的「和善離職」，若已用上「忍耐」來形容工作的話，更應及早離職。（電影《29+1》劇照）

最後，要忍耐工作到甚麼地步，離職才會合情合理呢？

親愛的同學，合情合理只有對自己，不用對別人。你看起來一直都想讓自己在這份工作離職時，顯得仁至義盡。但是，光是你用「忍耐」兩個字來形容自己的工作，離職就已經是合情合理的事情了。忍耐到最後，如果54歲就過世，你到底為了什麼在過這一生？做自己喜歡做的事，過自己喜歡過的生活吧！

就像我對一個孩子說過的話：

「你不需要成績好，你唯一需要做的三件事，就是讓自己快樂、不要傷害自己、不可以傷害別人。」

希望你也是這樣想的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）