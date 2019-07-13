【生活百科】夏天熱到暈　唔想長開冷氣？　裝修佬教室內降溫11招

文：裝修佬 步入炎炎夏日，室外高溫令人覺得煩躁，就算唔外出，留喺屋企唔走動都依然成身汗，冷氣常開電費貴之餘亦唔環保，咁點算好？裝修佬今次同大家分享下高溫嘅室內降溫方法，希望幫到大家。

如果家中已經裝好窗戶，可以考慮在窗上貼上隔熱膜 ，減低熱量進入室內。（資料圖片）

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1.玻璃貼上隔熱膜

夏季室外的太陽輻射通過窗戶大量進入室內，需要加大冷負荷來抵消熱量。對於已經裝好窗戶的戶主來說，選擇在窗戶玻璃上貼上一層隔熱玻璃貼膜，有效隔絕室外熱量進入室內。

2.合理通風

夏季室外氣溫較高，如室內門窗大開，外面的陽光和熱量會直接進入室內，令室內溫度迅速飆升。因此，儘量在早晚涼爽時開啟門窗，而白天則最好將門窗關起。

3.外牆增加內保溫層

增加保溫層的做法能夠讓室內冬暖夏涼，冬天防止室內熱量外撤，夏季則隔絕室外高溫。具體是將保溫層放置在主體牆身裡，厚度保持在5到8cm。這需要在裝修的時候做好，是一種長久有效的降低夏季溫度的方法。

4.安裝節能隔熱玻璃

普通窗戶玻璃的透熱量非常大，要阻擋室外的熱輻射和紫外線，在裝修施工階段，可以考慮隔熱玻璃。常見的隔熱玻璃主要有吸熱玻璃、鍍膜玻璃和中空玻璃幾種。

使用淺色的牆身，亦有助減低室溫。（資料圖片）

5.牆面顏色淺淡為主

淺色能帶給人清涼的視覺感受。例如白色、淺灰、淺藍等牆面色彩不僅能讓炎熱夏季的居室降溫，還可以在視覺上擴大空間感。因此可以給牆面油上淺色油漆或者鋪貼清新的牆紙。

6.窗框隔熱

窗框負責支撐表面的主結構，同時其材質的密封性和隔熱性也會影響到隔熱性能。因此，如果對隔熱要求較高，選購窗的時候，要注意選擇隔熱性能好的窗框材質。一般鋼窗和鋁合金窗的密封、保溫、隔熱性較好。

7.利用燈具

夏季白天較長，陽光充足，如果選擇了暖光燈，會使人感覺室內悶熱煩躁。可使用局部照明檯燈和落地燈，用低瓦數的冷光燈替換暖光燈，柔和的燈光能為夏季帶來清涼的感覺，還可省電。

8.利用傢俱

布藝、皮質等傢俱，夏季會讓人覺得悶熱。如果條件允許，可更換上造型簡潔、色調偏冷的鐵藝、藤製以及玻璃傢俱。不僅在視覺、觸覺上讓人感到涼爽，還可以吸收室內部分熱量，輔助降溫。

如果想降溫，在室內種植綠色植物也是一個好選擇。（資料圖片）

9.栽培綠色植物

在室內培植綠色植物，不僅讓人心情愉快，還能調節室內空氣。同時，綠色有平定情緒的作用。炎炎夏季在家裡多放置一些植物，有一定的降溫作用。

10.水降溫

在室內用濕拖布擦地後開啟風扇使地面水分蒸發吸熱，也可在風扇前置一盆涼水，開啟風扇使水分蒸發，這樣均可起到降低室溫的作用。

11.隔熱窗簾

夏季不必更換窗的玻璃、框架，甚至不用貼膜，還有一種簡單的隔熱方法就是夏季選擇一些遮光度高的、隔熱效果好的面料。以藍色、青綠色為主的薄款布藝窗簾，色調明快，同時遮光的效果很好，起到調節室內溫度的作用。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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