【車cam直擊】港女搭小巴唔戴安全帶　司機轉彎頭撼錢箱流血

公共小巴設有安全帶保障乘客安全，惟不少人因貪方便不會佩戴，隨時釀成意外。日前一段車cam片段在網上瘋傳，片中一名女士正乘搭小巴，並坐在司機背後第一排靠近窗的位置，其間司機轉彎時，未有佩戴安全帶的女士突然失平衡撞向錢箱，更疑似頭破血流，狀甚痛苦，嚇得司機馬上停車及遞上紙巾。

日前一名港女搭小巴時未有戴上安全帶，詎料司機一轉彎便發生意外。（fb群組「馬路的事討論區」短片截圖）

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日前有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上載車cam片段，直言「安全帶的重要性」，片中見小巴內有數名乘客，一名身穿間條上衣的女士則坐在司機背後靠窗的座位，當司機轉彎時，因該女士未有佩戴安全帶，竟突然失平衡順着座位撞向錢箱，令錢箱一度傾斜，似乎衝力甚大，女士狀甚痛苦尖叫了一聲，便捂住頭坐回座位。

小巴司機見狀馬上問道：「你冇事吖嘛？點會瀡咗出去㗎你？」女士一直低頭用手按着頭部及表示很痛，嚇得司機馬上將車停在一旁，「停埋一邊先喇！唉我真係怕咗妳喇！」女士疑撞至頭部流血，其間一度伏在司機的欄杆上，並稱「流緊血」，司機立即為她遞上紙巾，「哎呀，流緊血呀？咁點呀？」此時影片結束，未知女士的結果如何。

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網民笑稱片尾下車的婆婆才是焦點，「最後出現揸拐杖阿婆好有喜劇感，反高潮」。（fb群組「馬路的事討論區」短片截圖）

短片引起大批網民熱議：

短片引起大批網民熱議，超過2000人讚好，有人提醒乘搭小巴時不要貪方便，一定要佩戴安全帶，不過有不少網民雖認為事主很慘，但又忍不住笑，「疏忽照顧錢箱，令錢箱受傷」、「對唔住，我要落地獄」，更有人笑稱片尾下車的婆婆才是焦點，「最後出現揸拐杖阿婆好有喜劇感，反高潮」、「個阿婆坐得仲穩陣過佢」。

根據運輸署的道路安全「駕駛汽車安全指引」，2004年8月1日或以後登記的公共小巴，必須安装高靠背乘客座椅及裝設安全帶，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶。沒有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款5000元及入獄 3個月。而小巴司機沒有法律責任確保所有乘客佩戴安全帶，不過可以提醒乘客，如乘客拒絕，小巴司機可拒絕駕駛該車輛。