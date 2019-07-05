【偉大母愛】日本暴雨成災　貓媽媽抱緊BB屋簷下避雨

「世上只有媽媽好」，不但適用於各位辛勞付出的母親，其實動物的母愛亦絕不遜色。近日日本九州暴雨成災，鹿兒島、熊本、宮崎及愛媛縣逾100萬人需要疏散。有網民於Twitter上載相片，表示因為大雨導致停課，但他有事需要回校一趟，豈料樓主於家附近的屋簷下，看見一隻貓媽媽抱緊一對初生貓BB避雨，無私的行為令樓主大為感動，趕緊用手機拍下珍貴一幕，及後把牠們移到沒淹水的安全區域。

樓主於家中附近的電單車底，竟然望見一隻貓媽媽抱緊一對初生寶寶避雨，無私的行為令樓主大為感動。（「yLOedElQfsyMXmK」Twitter圖片）

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西日本地區最近豪雨不斷，導致廣泛地區出現水浸，該網民於Twitter發布一系列相片，表示學校因大雨而宣布停課，但自己還是要回校一趟，豈料出門不久，驚見貓媽媽帶着兩隻小貓躲在屋簷下避雨，當時貓媽媽用前腳緊緊護着小貓們，好像怕牠們被雨水淋濕。此外相中可見，一對貓寶寶疑背對鏡頭吸吮媽媽的奶，而貓媽媽的神情有點緊張，像防備身旁出現的陌生人。

樓主表示當時被貓媽媽的行為感動，不忍心牠們在外受風吹雨打，遂幫牠們移動至水淹不到的安全地方就離去了。樓主又透露初時貓媽媽對自己甚有敵意，但知道樓主來幫助牠們便冷靜下來。

不少網民表示貓媽媽展現了強大的母愛，有網民更用此畫面製作咖啡泡沫，連樓主亦感驚訝，稱沒想過此事會得到如此大迴響。

（Twitter）