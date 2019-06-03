【你嗰嘢壞咗呀】日網民販售機買罐裝咖啡　最終跌出物超爆笑

飲品販售機賣點就是方便，只要入錢就可選買喜愛的飲料。不過日本最近有位網民「幸運」地使用飲品販售機買罐裝咖啡，最後跌出來的竟然是按鈕上方的招牌假罐。他把照片放上Twitter，引來一班網民留言表示超爆笑。

不過日本最近有位網民「幸運」地使用飲品販售機買罐裝咖啡，最後跌出來的竟然是按鈕上方的招牌。（「Naooo34」Twitter圖片）

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日本男網民Nao於Twitter上載相片，分享最近一次使用飲品販售機的有趣經歷。他指當日入錢買罐裝咖啡，聽到東西跌下來的聲音後，即伸手拿飲品，豈料跌下來的竟是飲品販售機按鈕上方當招牌用的假咖啡罐。Nao指，雖然花了100多日圓，最後飲品喝不了，但卻得到一個超特別的紀念品，也挺開心。

Nao當日入錢買罐裝咖啡，聽到跌下來的聲音後即伸手拿飲品，豈料原來跌下來的是飲品販售機按鈕上方的假咖啡罐招牌。（「Naooo34」Twitter圖片）

不少網民表示這情況很罕見，「這很難得到啊，你要好好珍惜」、「很爆笑」，更有人分享相片稱曾遇過相同經歷。

Nao可能是飲品販售機的剋星，他稱已被飲品機「整蠱」過4次。早前同樣使用飲品販售機，用550日圓（約40港元）購買110日圓（約8港元）的飲品，他以為飲品機會找回4個100元硬幣，誰知它竟「吐」出40個10元更幣，多得連掩蓋也推不開，非常誇張。

（Twitter）