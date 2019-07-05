美國20歲女截便車　慘遭綁架淪性奴7年　躺棺材木箱被洗腦

防人之心不可無！美國一名20歲女子本來要搭便車參加朋友的生日派對，卻因此遭遇厄運，被一對夫婦綁架，女子被關在一個像棺材的狹小隔音木箱內，男主人不斷性侵和毆打她長達7年。事件曝光後社會震驚，並被改編成紀錄片《木箱女孩》（The Girl In The Box），紀錄片近日重播，再度引起熱論。

卡梅倫不斷為科琳洗腦，甚至當卡梅倫帶她回去見她的父母時，科琳都聲稱卡梅倫是其男朋友。（紀錄片「The Girl In The Box」截圖）

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事發在1977年5月19日，20歲女子科琳（Colleen Stan）準備搭便車從俄勒岡州前往加州參加朋友的生日派對，當時卡梅倫（Cameron Hooker）和妻子珍妮絲（Janice Hooker）停下了車，科琳見他們的女兒都在車上於是安心上車。

初時夫妻表現友善，但後來他們突然轉入安靜的小巷，再把科琳綁架到約400公里外、卡梅倫在加州雷德布拉夫市（Red Bluff）的家。他們把科琳綁起來，堵住她的嘴巴，並把她關進一個類似棺材的長型木箱。木箱只有7.5厘米乘15.2厘米，科琳每日被困在裏面23個小時。

科琳不斷被卡梅倫性侵、虐打、電擊她，甚至逼她簽下「性奴合約」，表明會遵守他的命令。接着，卡梅倫又不斷為科琳洗腦，甚至當卡梅倫帶科琳回去見她的父母時，科琳都聲稱卡梅倫是其男朋友。

直至卡梅倫想把科琳當成自己的小老婆，卡梅倫的妻子珍妮絲不能接受，原來珍妮絲自15歲就被卡梅倫性虐待，她為了逃避折磨，於是協助卡梅倫綁架另一名性奴。1984年8月，珍妮絲終於帶同兩名女兒和科琳開車離開卡梅倫的家，更去了報案，親自指證丈夫的惡行。

科琳每日被困在類似棺材的長型木箱23個小時。（紀錄片「The Girl In The Box」截圖）

審判中，科琳仍然被洗腦，出現斯德哥爾摩症候群徵狀，無法向警方講述真實情況，並為卡梅倫求情。不過，卡梅倫仍因涉嫌強姦、綁架和非法禁錮等被判入獄134年。珍妮絲則因為和控方合作，豁免起訴。

（綜合）