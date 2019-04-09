女星Allison Mack承認幫性愛邪教招募性奴　「我以為教主想幫人」

《超人前傳》（Smallville）美國女星艾莉森（Allison Mack）涉嫌加入性愛邪教組織（sex cult）「NXIVM」，於上年4月以協助性販賣罪名在紐約被捕，案件在美國時間周一（8日）於紐約布魯克林東區法院提堂，她在庭上承認一項敲詐勒索及一項企圖敲詐勒索罪，並表示自己錯了，更哭着向受害者道歉，「我以為拉尼埃（NVIVM教主）想幫助人」。

美國女星艾莉森（Allison Mack）曾出演美劇《超人前傳》（Smallville）中的角色克羅伊（Chloe Sullivan）。（《超人前傳》系列劇集截圖）

據外媒報道，因參演美劇《超人前傳》（Smallville）而成名的36歲美國女星艾莉森（Allison Mack），在上年初被爆出是性愛邪教組織「NXIVM」的高層成員，教內地位僅次58歲組織領袖拉尼埃（Keith Raniere），拉尼埃上年在墨西哥被捕後，身為教主副手的艾莉森亦隨即在紐約落網。

58歲性愛邪教「NXIVM」組織領袖Keith Raniere。（網上截圖）

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美國女星艾莉森（Allison Mack）涉嫌加入性愛邪教「NXIVM」組織，日前提堂。（視覺中國）

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美國邪教組織NXIVM涉嫌以心靈成長為名，強逼女成員和教主性行為，甚至在她們的下腹近私處烙印教主的名字。拉尼埃在1998年創辦NXIVM，他揚言為了維護女性權益，設計一系列心靈成長課程，宣稱可協助女性消除心理和情感障礙，實現更美好的自我。不過這一切顯然都是假的，女成員加入必須付費，5天課程收3000美元（約2.35萬港元）。

NXIVM內部採取「金字塔式」結構，拉尼埃在組織內被稱為「先鋒」，而女成員則是「奴隸」，「奴隸」可以發展下線招募更多「奴隸」，所有成員都是女性。她們被要求與「主人」發生性關係、做家務，並被命令保守秘密，否則會被公開個人私密事件來侮辱。不少女子入教被「洗腦」，甚至放棄了家庭、工作和學業。

檢察官指出，艾莉森對外招募女性加入NXIVM，並宣稱那是一個女性輔導小組，提供講習班和課程，事實上是「性愛邪教」。據稱，所有女教徒必須與凱斯發生性關係，並以「奴隸」和「主人」作自稱，教徒淪為性愛奴隸。

艾莉森在庭上指出，凱斯曾要求她向兩名女教徒索取裸照，及有價值的財產作擔保，如果她們透露秘密社團的信息，則會被威脅公開這些照片，「我必須對自己的行為承擔全部責任」。

艾莉森在庭上認罪，並流淚向受害者道歉，「我曾相信拉尼埃的原意是幫助別人，但我錯了」。她將於9月11日被判刑，兩項罪行分別最高可判囚20年。

（綜合）