英國IG網紅女神賣「自己泡過的洗澡水」　開售2日極速賣光500瓶

一般人用完即棄的洗澡水，怎會想到竟然是商機！英國19歲IG網紅貝拉（Belle Delphine）擁有近400萬名粉絲，不時都在網上分享自己的性感cosplay（角色扮演）照片。早前她卻搞搞新意思，販售自己用過的洗澡水，每一小罐賣24英鎊（約234港元），更稱是專賣給「乾渴的遊戲男孩」。沒想到洗澡水非常受歡迎，開售兩天已賣斷貨。

Belle日前上載自己一張浸在浴缸中，手裏拿着一瓶「遊戲女孩的洗澡水」的照片。（ig「belle.delphine」圖片）

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一頭粉紅色秀髮的貝拉，網名為「遊戲女孩」（gamer girl），不時都會在Instagram上載粉紅色系的Cosplay照片。貝拉日前發帖，上載自己一張浸在浴缸中，手裏拿着一瓶「遊戲女孩的洗澡水」的照片，並寫道「乾渴的遊戲男孩們，我正售賣我的洗澡水給你們」，但強調這瓶水不能喝，「只能用於情感上的用途」。

Belle日前上載自己一張浸在浴缸中，手裏拿着一瓶「遊戲女孩的洗澡水」的照片。（ig「belle.delphine」圖片）

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帖文瞬間爆紅，超過50萬人讚好，而宣布開賣後兩天，貝拉的洗澡水已極速售罄，令網民和她自己都大感驚訝。貝拉接受當地傳媒訪問時表示，從來沒有想到有如此瘋狂的反應，兩天內已售出超過500瓶，一開始「只是想着可以販售哪些有趣的東西，沒想到洗澡水真的奏效」。有網民則留言議論事件，有粉絲直言「我會買10加侖沖涼水」，亦有人稱完全不明白購買者的心態。

（每日郵報）