網紅集體出席婚禮　直播容貌差很大　網民：簡直是大型詐騙現場

中國20歲知名網紅韓安冉擁有逾400萬名微博粉絲，周日（16日）她與網紅老公「小豬」補辦婚禮，大批網紅朋友出席其單身派對及婚禮；然而一眾網民看到直播卻驚訝那些網紅和照片中的完全不一樣，形容「這簡直是大型詐騙現場」。

網紅韓安冉與老公「小豬」舉行結婚儀式並進行直播。（微博@韓安冉o3o圖片）

節目中自揭「整容成癮」

韓安冉曾經參加湖南衛視節目《變形計》，節目中她自揭「整容成癮」，引發網友討論和關注，自此踏上網紅之路並被稱為「整型女王」。她在19歲誕下一名女兒，老公在她分娩期間幫忙做直播，當時韓安冉分享了一些分娩要注意的問題，幫助其他女孩認識生育，贏得好口碑。

韓安冉邀請了為人熟悉的網紅朋友出席結婚儀式並作直播，一眾女網紅輪流在鏡頭前亮相，但網民發現缺少了燈光和濾鏡修飾，她們的外貌與平時的自拍照完全不同。

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有網友整理直播的片段截圖作對比，留言大多表示非常驚訝，「韓安冉的婚禮就是照妖鏡啊」、「簡直是大型網紅詐騙現場」、「網紅圈的流行風向是誰整得醜誰勝利嗎？」但也有意見認為大家反應太過誇張，「我也有看直播，不至於這樣」、「不是她們的粉絲，但是真的可能是角度問題」。

另有人指出，日前不少網紅應邀出席時裝表演，沒想到這些平日上載美麗自拍照的網紅真人卻那麼普通，「看來脫離了燈光和濾鏡的修飾，網紅其實和大家身邊的人沒有很大的區別」。