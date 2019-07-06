海洋垃圾版《小魚仙》　漫畫借美人魚揭絕望真相：穿膠袋垃圾伴游

不少人的經典童年回憶、迪士尼動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）近日公布將開拍真人版電影，並將由非裔美國歌手Halle Bailey飾演，成為全城熱話。有德國藝術家創作暗黑版《小魚仙》，重新想像如果美人魚活在2019年，就會在滿布海洋垃圾、膠樽的海底世界「暢泳」，她還以便利店塑膠袋當作比堅尼上衣，場面令人心酸。

「小魚仙」Ariel在海底經常收集人類掉落到海底的飾品文物，因而幻想海以上的世界美麗吸引。（《小魚仙》劇照）

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「小魚仙」Ariel生活在海底洞穴，經常收集人類掉落海底的飾品文物，因而對人類世界充滿好奇心，幻想海以上的世界美麗吸引。不過德國藝術家 Stephanie Hermes卻狠心打破美人魚的幻想，她在instagram帳戶「s0s2tagram」創作了一系列暗黑版漫畫，將原本「Mermaid」（美人魚）改名為「Trashmaid」（垃圾女僕）。

美人魚穿的不是貝殼造成的比堅尼，而是便利店的背心膠袋。（ig「s0s2tagram」圖片）

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Hermes的漫畫展示Ariel若活在2019年，她只能在滿布大量塑膠袋、吸管、水桶、食物包裝等垃圾的海底世界「暢游」。暗黑版Ariel會挑選不同商店膠袋作比堅尼上衣，又會將薯片包裝當成氣球，螃蟹大賽就以牙刷和鋼筆比併，打嗝時還會吐出一大堆垃圾，及將煙頭當作玩具。雖然Ariel仍是一臉迪士尼式天真笑容，但畫作令人看得心酸。

Hermes接受媒體訪問表示，所有人都應該協力解決污染問題，「不只是海洋，街道都一樣，看到垃圾到處放或漂浮讓我感到噁心」。她目前在一個網站開設了收費版《Trashmaid》漫畫，計劃將每月收益中的20%捐贈給保護海洋組織。

（BoredPanda）