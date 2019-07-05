Halle Bailey做迪士尼真人版《小魚仙》　非裔黑皮膚惹網民熱議

迪士尼近年頻頻推出真人版電影，當中公主系列選角經常引起話題，如娜奧美史葛（Naomi Scott）所演的「茉莉公主」及愛瑪屈臣（Emma Watson）的「貝兒」都被大讚還原度極高。不過迪士尼近日公布真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）將由非裔美國歌手Halle Bailey飾演，雖然她獲導演「加持」，大讚其歌聲及特質都與Ariel如出一轍，惟她的膚色卻引起網民兩極反應，有人認為黑皮膚絕不影響劇情；亦有人認為不是種族歧視，但迪士尼應忠於原著動畫，指適合的白皮膚女演員大有人在。

迪士尼近日公布真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）將由非裔美國歌手Halle Bailey飾演。（Chloe x Halle ig圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Halle Bailey為美國R&B組合「Chloe x Halle」的成員，年僅19歲的她跟姐姐被Beyoncé發掘及簽下成為同一公司歌手，2019年獲得格林美獎2項提名，並在典禮中表演，歌唱能力無容置疑。不過Halle Bailey將擔正成為《小魚仙》女主角Ariel的消息一出，不少迪士尼粉絲及網民都提出質疑，指大眾印象中的經典的Ariel是紅髮白皮膚，指「不是種族歧視，但是黑人真的不適合」。

執導《小美人魚》的導演Rob Marshall回應選角結果，對Halle Bailey非常有信心，「經過我們廣泛尋找，認為Halle Bailey擁有獨特的靈魂、純真、潛力，再加上無比優美的歌聲，這些都是演繹這個傳奇角色的必備條件」。不少影星如曾飾演《變種特攻》暴風女的Halle Berry、《蜘蛛俠：決戰千里》女星Zendaya都發文祝賀Halle Bailey。

+ 3 + 2

Halle Bailey其後在官方Twitter貼出改圖，並寫道：「美夢成真！」（Chloe x Halle Twitter圖片）

迪士尼真人版公主一覽：

+ 2

Halle Bailey其後更在「Chloe x Halle」的官方Twitter貼出改圖，將Ariel在可灘上的經典圖片由紅髮白皮膚改成黑髮黑皮膚，並寫道：「美夢成真！」不過有大量網民則留言批評，指她不符合原創設定，「令小孩子很迷茫」、「不是對黑人有意見，現在就像是《魔海奇緣》女主角 Moana真人版找白人女孩飾演一樣奇怪」、「Halle Bailey演《公主與青蛙》的Tiana公主就對了」。

除了Halle Bailey確定主演之外，其他主要角色亦陸續確定演員，如反派Ursula就由Melissa McCarthy飾演，小比目魚Flounder則屬意由Jacob Tremblay飾演，海鷗Scuttle則屬意由Awkwafina飾演。電影將於2020年正式開拍。