【光復屯門公園】尖叫雞／慘叫雞成遊行icon　一按即叫減壓多玩法

有市民今日於發起「光復屯門公園」遊行，抗議公園近年被「大媽歌舞團」佔領，除了造成噪音滋擾問題，歌舞大媽的衣著被指暴露，與長者客日互動時動作不文，惹起居民不滿。今日不少參與遊行的人士帶同「尖叫雞」（或稱「慘叫雞」）的塑膠玩具到場，諷刺大媽們開大喇叭跳舞演唱的聲音猶如雞在尖叫，令人感到煩擾。 尖叫雞成為今天遊行的標誌性道具，而這隻售價便宜、看似製作粗造的玩具，因可一按即叫，不少人認為可減壓治癒，故十多年前推出以來一直廣受歡迎，並且已進化成不同版本，不少人更想出多個充滿創意的使用方法。

不少參與「光復屯門公園」遊行的人士帶同「尖叫雞」同場。（羅國輝攝）

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十多年前玩具店開始出售一隻黃色塑膠製的「尖叫雞」玩具，其外型趣怪，黃色軟膠的仿雞皮上印有大眼及「O嘴」表情，只要於其身上按壓一下，即會發出淒厲又充滿喜感的尖叫聲，不少人大讚聲音很治癒，令不少網民想出各種創意玩法。

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尖叫雞外型趣怪，加上充滿喜感的聲音，令牠成為網民的惡搞物品之選。（淘寶網圖片）

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尖叫雞咁多玩法，你又試過幾多種？

1.美國警考學員定力

美國印第安納大學警察學校為測試學員定力，早年曾派教官手持尖叫雞放於立正站好的警員的耳邊或眼前，以各種方法引起他們的注意，如按壓或拿起揮動，令尖叫雞發出不同的聲音。部分警員一看到尖叫雞或聽到其「魔性」聲音已忍不住笑了出來，要即時接受體能懲罰；不過亦有人堅守至最後，面不改容無視教官的「引誘」，以行動向尖叫雞說不。

2.泊車防撞器

由於尖叫雞的叫聲非常獨特搶耳，有網民曾到利用它作為泊車的防撞提示器，將尖叫雞貼於泊車技術欠佳的鄰居的座駕車頭，並留下紙條「溫提」對方可以利用尖叫雞練習，「停車技術不好，不會抓前面距離沒關係，這隻送給你貼車頭，快撞到他（時）會叫！」。尖叫雞一出果然有效，鄰居見到愛車的車頭多了不速之「雞」後，即聯絡樓主稱會跟進意外撞車的問題。

另外，網上曾流傳的相片可見，有人利用尖叫雞為座駕的車頭加裝「發聲泵把」，將多隻尖叫雞貼於車頭位置，一旦發生碰撞時，即使未能看到亦會聽到，單看照片已經令人感到非常安心。

尖叫雞深受歡迎，連英格蘭國家足球隊亦曾利用牠作為練習道具。（路透社）

3.英格蘭球隊的秘密練兵武器

尖叫雞除了作為減壓玩具外，更加衝入球場，成為英格蘭國家足球隊的秘密訓練武器！去年世界盃期間，英格蘭繼1990年後再闖4強，與克羅地亞爭入決賽前，球員就被拍下熱身時互相拋接尖叫雞，寓練習於娛樂，看來玩得非常開心。

當時領隊修夫基被問到為何以尖叫雞作練習道具時，他最初稱：「我也問體能教練：『這是怎麼一回事？』。」後來他才表示體能教練「嘗試令熱身更有新鮮感，讓球員們可以有趣地進行熱身」，故用盡方法，包括利用尖叫雞令球員於訓練時亦能同時放鬆。

4.唱歌殺入樂壇

「擅長」叫喊的尖叫雞可謂動靜皆宜，除了馳騁足球場，甚至可以成為「樂壇新星」，澳門音樂人「排長」前年便曾與尖叫雞合作，讓它成為歌手，「獨唱」不同的大熱流行曲，如G.E.M. 的《A.I.N.Y. 》、薛之謙的《演員》，還有黃明志及王力宏的《漂向北方》。平時引人發笑或會有人感到煩厭的尖叫聲，竟可準確唱出歌曲的每粒音符，網民都非常驚訝及好奇。

有外國的YouTuber曾拍攝的「解剖」尖叫雞，揭開其叫聲的秘密，原來尖叫雞的內部有一支發聲塑料管，以不同力度按壓不同位置時，它便會發出不同聲音。