元朗大媽瀟灑慢步行路軌　無視輕鐵正行駛　網民：不合作運動？

不少MV都有主角行走廢棄鐵路軌的情節，想不到現實亦有大媽在輕鐵路軌上瀟灑慢步。有網民日前於facebook上載片段，表示目擊大媽在元朗的輕鐵路軌上出沒，更無視身後正在行駛的列車。 不少網民見狀感託異，「佢做乜嘢」、「係咪新一輪不合作運動」、「唔罰佢唔知驚」、「呠佢呀嘛」。《香港01》曾向港鐵作出查詢，現正等待回覆。

片中可見，該大媽用行動證明何謂「天下路任我行」，甚至無視身後的「761P」列車在行駛。（fb群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」片段截圖）

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該男網民於fb群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」上載所拍片段，顯示一名身穿淺紫短裙的大媽，出現於青山公路元朗段的輕鐵路軌上。片中可見，該大媽用行動證明何謂「天下路任我行」，甚至無視身後正在行駛的「761P」列車。

疑似正在駕車及等轉燈的樓主，一邊駛走一邊仍見到大媽絲毫不急地行走路軌，令他不禁形容奇遇：「瀟灑！」不少網民亦留言表示驚訝，「佢好似活喺自己世界咁」、「咁都得」、「元朗真係多奇人」。

不少網民亦留言表示驚訝

部分網民更大讚輕鐵車長有耐性，寧願慢駛亦不響咹趕走大媽，「唔呠佢咁好人嘅」、「呠佢呀嘛」、「司機都幾好嘢，咁都唔呠」。有網民指，其實大媽已非頭一次做出如此危險嘅行為，「噚日渣車在Yoho大馬路附近，佢行車路中間，差少少撞倒佢」、「呢個阿姐周不時係元朗大棠到出現，唔知係咪有啲問題」。

根據港鐵《香港鐵路附例》第4條，除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得進入鐵路處所的任何部分。如被檢控，最高罰款5000港元。

《香港01》曾向港鐵作出查詢，現正等待回覆。

（fb群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」）