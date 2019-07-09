【慎入】晚餐煮家鄉菜惹禍　越南女遭韓國夫暴打　幼子嚇到狂喊

韓國網上近日瘋傳一段家暴影片，顯示一名30歲越南女子遭36歲的韓籍丈夫狂毆，他們的2歲孩子在旁邊目睹嚇到大喊。警方進行調查後在周日（7日）拘捕涉案人夫，並透露女事主到韓國僅一個月，而她說得最流利的一句韓文竟然是：「我錯了，請不要打我」。

影片所見，暴力夫赤裸上身狂摑妻子的臉，且不斷對她拳打腳踢，妻子只能雙手抱頭瑟縮一旁苦撐，小孩子則被嚇得不斷大哭，同時緊守在媽媽身旁，但暴力夫完全無視孩子的哭聲，繼續辱罵及毆打妻子。

影片激起網民怒火，留言一面倒狂罵「最看不起的就是打老婆的男人」、「應該是買來的越南媳婦，其實這種家暴很普遍，然而很多女性一味忍讓，只會讓男的更囂張」、「看完心情很難受，同為女人，最討厭家暴的男人，絕不能給男的第二次家暴的機會，不可原諒，離婚吧」。

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「我錯了請不要打」說得最流利

涉案男子其後被捕，警方表示，上周四（4日）晚上約9時，男子涉嫌在靈岩郡三湖邑的家中毆打妻子，還以用鈍器對她施虐，導致女事主肋骨等部位骨折，需留醫四個星期，二人的孩子暫時被安置到兒童機構。

女事主透過口譯向警方供稱，三年前認識現任丈夫，起初雙方相處融洽，她懷孕後在越南產子和休養，但今年六月初回到韓國，丈夫竟以她韓文不好、煮的飯菜不合胃口等理由，經常對她施以暴力。

警方指出，女事主的韓文並不流利，但「我知錯了，請不要打我」這一句卻說得特別標準，懷疑與她長期受虐有關，同時案中小孩可能受到精神虐待，故將加控男子虐兒罪名。