狠父因瑣事斬死16歲親女：常年家暴妻女　警方街道曾反覆「調解」

6月7日，初中生楊瑞立在山東濱州陽信縣家中遇害，疑犯是她41歲的父親楊愛靜。 疑犯的妻子透露，丈夫一直有家暴記錄，而且重男輕女，事前女兒也曾向學校、街道以及公安機關求助，但街道和警方也僅僅是「調解」了事。 6月7日遇害時，楊瑞立還有3天就將參加中考。

楊愛靜因為不願與妻子離婚，撕毀二人的結婚證書。（網上圖片）

6月7日端午節當日，楊瑞立帶著弟弟小濤（化名）回到山東信陽縣翟家村的家中。過去的一個多月，她和母親李美芝以及弟弟，都躲在外婆家生活。

楊愛靜回家看見兩子女情緒更加激動，指責因為楊瑞立的出走，導致了妻子也不回來。兩人越吵越厲害，楊愛靜拿了把刀進屋。不久之後，在屋外小濤透過門縫看見，姐姐已經倒在了地上。

其後李美芝和警察到場，發現女兒倒斃在屋內，地上有大量血迹。警方同日在慶雲縣前段村附近將楊愛靜拘捕。楊愛靜當時服藥自殺，民警立即將其送醫救治，經搶救已無生命危險。及後，楊愛靜承認殺害其女兒一事。

死者楊瑞立生前寫的求助信。（網上圖片）

學校老師：情商智商上父女有太大差距

在坊間的傳聞中，楊瑞立被描述成極度叛逆的女孩，而楊愛靜則是在極度憤怒下行凶。但李美芝向傳媒透露，這個家庭過往有多次慘痛的經歷，丈夫楊愛靜更多次虐打自己，更曾經試過用刀恐嚇妻子。在兩名子女相繼續出世後，情況也未有好轉，更因為楊愛靜重男輕女，女兒楊瑞立亦成為家暴的對像，經常因為不洗碗、不去探親戚等琑事被虐打，李美芝過去拉架，也連帶著被打。

到楊瑞立讀中學後，和父親的關係亦未有好轉，楊瑞立曾給學校和相關部門寫下《求助信》，信中她表示因為父親重男輕女和家暴的影響，已嚴重危害到了她人身安全和學習生活，造成嚴重不適。之後學校老師曾為楊瑞立入住宿舍，街道辦事處都曾介入調解勸說，因為楊愛靜的家暴行為，警員也曾「調解」，但都收效甚微。

一位了解情況的學校老師則說，從情商智商到對社會的認知上，這對父女有著太大的差距。

楊愛靜目前仍在醫院留醫，由三名民警負責看守，將會依據醫生的診斷和治療，對其採取下一步措施。

（北京青年報）