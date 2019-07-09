人夫3年前人間蒸發　妻靠「抖音」尋獲下落　發現情敵竟是......

印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）女子賈亞普拉達（Jayapradha）的丈夫蘇雷什（Suresh）2016年突然失蹤，但賈亞普拉達的親戚近日在應用程式「抖音」（TikTok）上，發現有短片拍到一名與蘇雷什極相似的男子，後來證實他真的是賈亞普拉達的丈夫，並且戀上了一名變性人。

來自克里斯赫納吉里（Krishnagiri）的蘇雷什與賈亞普拉達育有兩名孩子，但他在2016年突然拋妻棄子失蹤。為了尋找丈夫的下落，賈亞普拉達向丈夫的朋友和親戚求助，惟最終仍是要報警，無奈調查一直沒有進展。

直到幾個星期前，賈亞普拉達的親戚在抖音上觀看影片時，意外在一名女子所上載的片段中發現與蘇雷什長相極相似的男子，於是通知賈亞普拉達，她看完影片後，肯定那男子就是自己失蹤了3年的丈夫，於是馬上聯絡警方。

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警方調查後發現，該名與蘇雷什一起拍短片的女子其實是一名變性人，隨即聯絡當地一個變性人協會，順藤摸瓜，終於找到蘇雷什。

蘇雷什表示，片中女子是他在離家期間所結識的伴侶，當年他是因為和賈亞普拉達吵架後心生不忿才出走，跑到離家約200公里外的霍蘇爾區（Hosur）並任職機械技工。在警方調解下，蘇雷什結果選擇回家與妻兒團聚。