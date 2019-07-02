日本抖音流行警員面前跳舞挑釁　原因竟是...

自從短片分享手機程式「抖音」（國際版名為TikTok）打進日本市場，就在日本的年輕人圈子中掀起熱潮。 最近，抖音用家流行以警員為拍片對像，在執勤警員旁邊跳舞，甚至在舞蹈中加入擊打等假動作，不斷逗弄警員。

TikTok用戶在警員面前瘋狂亂舞。（抖音影片）

TikTok文化風靡日本 拍片分享成習慣

隨著TikTok在日本興起，用戶最近發起了一個名為「逗弄警方影片」的Hashtag，用戶們爭相拍攝騷擾警員的影片。影片中，用戶在警員面前亂舞，並做出各種動作。這個Hashtag中的活動，更在最近成為青少年爭相模仿的行為，成為大熱潮流！

抖音用戶不斷騷擾 警員慘成佈景板

從影片中可見，日本年輕人們在騷擾警員前，會先預備好鏡頭，並緩慢走到警察身邊開始跳舞，不斷扭動身體。更有年輕人在騷擾警員的時候向前揮動拳頭，舉動相當大膽，然而警員卻未有作出反應，只是默默離開。

有年輕人亂舞時更有出拳動作，警員反應相對冷靜。（抖音影片）

YouTube可找到相關影片

記者嘗試於TikTok上輸入上述hashtag搜尋相關影片，卻只見少量挑釁警員的短片，估計已被上載用家刪除。然而，卻有人持續將日本TikTok用戶挑釁警員的短片上載至YouTube上，並且將影片以日文名為「騷擾警員的白癡」。

警察對於年輕人跳舞反應冷靜。（抖音影片）

「拉晒佢哋返去！」

這個風潮在最近再次加劇，因而受到社會的關注，更有大量日本網上媒體對相關事件進行報道，指出相關行為已經影響到警察的執勤工作。看完相關報道，網民紛紛在推特上留言，認為這個潮流非常無聊，不僅僅阻礙警察執勤，更影響社會安定。有網民甚至建議：「拉晒佢哋返去！」

此舉動在年輕人中成為潮流。（抖音影片）

網民願意給予機會

網民們一致認為相關行為不可長，但也有網民認為，年輕人們只是為了在TikTok上得到注意，而做出相關行為，也有人提出是因為年輕人誤認為警察沒有肖像權，因此就可以光明正大拍攝，才作出相關大單行為，因此希望大眾可以給與這些TikTok用戶一個改過自身的機會。