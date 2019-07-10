順豐有「超時空快遞」送秦國？　網民笑爆：我想寄野畀項少龍！

《尋秦記》成為港人經典電視劇之一，現在粉絲或者可以與主角互寄信件！近日有網民分享相片，顯示內地順豐的國際速遞竟包括「秦國」，果然不可思議。不少網民表示驚奇又好笑，隨即想起古天樂飾演的項少龍亦是因時空穿梭而到古代秦國，「超時空快遞，不得了」、「齊齊寄嘢畀項少龍啦」。

近日有網民分享相片，顯示內地順豐的國際速遞竟包括「秦國」，果然不可思議。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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該網民近日於facebook群組「淘寶開心share」分享相片，顯示一張順豐國際寄送地區名單，圖中可見有港澳台、新加坡、韓國、馬來西亞、日本、美國等，仔細一看竟然連「秦國」亦有，連樓主都不禁笑言：「原來順豐勁到可以跨時空運輸！笑咗。」

根據順豐官方網站顯示，其實國際寄送地本來包括泰國，估計是字型相似而你出錯，令網民啼笑皆非。（順豐官方網站截圖）

根據順豐官方網站顯示，其實國際寄送地本來包括泰國，估計是字型相似而出錯，令網民啼笑皆非。

網民留言表示驚奇又爆笑！

不少網民亦紛紛留言，表示大感詫異，「搭時空機運貨一定好貴」、「運費應該……唔識計」、「填寫送貨地址時，相信有一定嘅難度」。部分網民更笑言：「我想寄野畀項少龍。」、「我要寄嘢畀贏政。」、「方便秦始皇淘寶貝」、「 唔該我要一個項少龍」。

（fb群組「淘寶開心share」）