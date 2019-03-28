正所謂「千金難買心頭好」，模型車迷不惜為心頭好一擲千金，外行人難以理解。導演李力持昨日在facebook圖文並荗發帖，質疑一部順豐遙控模型車索價1.28萬港元，驚訝地問道：「究竟有咩人會買？」其疑問獲部分網民認同，笑稱可能「順豐老闆會買」，但亦有網民不同意，指遙控模型車是「心機嘢」，「人工最貴，砌架車，噴個殼，set車，走線，起碼搞你3至4日」，其他網民更上載多張模型車心頭好圖片，包括巴士、貨車，每一部都像真度極高，反問「過萬蚊好出奇咩？」。

導演李力持在網上圖文並茂質疑一部順豐遙控模型車索價1.28萬港元，詢問「究竟有咩人會買？」，質疑獲得部分網民認同，笑稱可能「順豐老闆會買」。（李力持fb 圖片）

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李力持昨在facebook上載一張圖片，可見店內擺放一部外型與順豐速運貨車想像的模型車，並貼有「完成品，1.28萬元」，李力持在帖文問：「究竟有咩人會買呢部順豐模型遙控貨車呢？」

帖文吸引不少網民討論，有人認同李力持的質疑，留言指「順豐老闆會買」、「好愛公司嘅工人」、「萬幾蚊就真係貴啦」。但亦有人客觀分析「咁大型的遙控車，價格算合理」、「心機嘢無價」，並仔細分析原因，「人工最貴，砌架車，噴個殼，set車，走線，起碼搞你3-4日0900-1800啦」。另有網民認為明買明賣沒問題，指模型舖放售數個月才賣出一部，「人哋design到做又要幾個月分分鐘半年先一架，賣一萬蚊好過份咩？」。

更有模型車迷反問「過萬蚊好出奇咩？」，並上載多張心頭好圖片，包括巴士、貨車，有巴士模型更承受到小童坐在車頂，可見成品不但栩栩如真，而且非常堅固，更有貨車模型可以容納到10罐汽水及兩碗外賣，可謂「又睇得又打得」。

更有貨車模型可以容納到10罐汽水及兩碗外賣，除了模型車迷自娛之外，可謂「又睇得又打得」。（李力持fb 圖片）

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李力持亦回覆網民留言表示，「玩相機無玩呢啲（模型車），真係唔知價，自由社會喜歡就得」，並指該部順豐遙控模型車特別，否則他不會拍照分享。