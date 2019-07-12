「啲豆反轉咗」圖片瘋傳　網民想鬧「豆是圓的」沒分別　一望被KO

網上不時流傳一些錯覺圖，令網民議論紛紛。近日一張餐牌圖引起話題，原因是貼圖的人問：「為何圖中的青豆反轉了？」令不少網民質疑青豆本來就是圓的，反轉也一樣，沒料當他們看清圖片後，卻真的發現樓主沒說錯，一睇光影就看到圖中「青豆」像被人故意「P圖」般反轉，做成視覺錯覺。

網民「SpottyLen」上載圖片問：「為何圖中的青豆反轉了？這令我非常困擾。」（SpottyLen Twitter圖片）

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網民「SpottyLen」在Twitter上載圖片，圖中有一張餐牌，印着一碟有批、薯條及青豆的菜式，不過樓主發現當中的青豆看來非常奇怪：「為何圖中的青豆反轉了？這令我非常困擾。」

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不少網民第一反應是想留言揶揄樓主「無常識」，「青豆本來是圓的，如何反轉樣子都會是一樣」，惟當大家認真一看，才發現圖中青豆部份疑有被改圖痕跡。青豆被拍下時本應放在碟的左邊，惟可能最終因要配合批及薯條的方向，於是整部份的青豆被強行180度旋轉，直接放到右邊，但光源及陰影等都沒有被改正。

很多網民發現真相後，都開始被青豆的違和感弄得非常不自在，於是有網民開始嘗試自行惡搞改圖，將整碟菜式反轉，令青豆看起來順眼一點，亦有人將青豆調回正確的方向，獲其他網民大讚「善良的人，我代腦袋說謝謝你」。

（綜合）