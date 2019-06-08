【再次考眼力】日本Twitter熱傳視覺錯覺圖　兩個波原來一樣色！

早前一張Vans波鞋視覺錯覺圖引起各地網民熱議，日本Twitter近日再熱傳一張類似圖片，圖中左右兩邊各有一個球體，乍看左邊的波是藍色，而右邊的則是綠色，不過真相原來是兩個球體都屬同一隻色，只是大家的眼睛受到旁邊的波點及底色影響，造成幻覺！圖片嚇倒許多網民，指圖片已不是考眼力這麼簡單，而是考驗說服自己的能力。

Twitter近日熱傳一張圖，很多人看到左邊的波是藍色，而右邊的則是綠色，不過原來真相是兩個球體都是同一隻色！（NovickProf Twitter圖片）

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從圖片可見，左邊的球配上黃色底色及紫色小點，而右邊則相反，底色是紫色，加上黃色小點。許多人驟眼看都覺得左邊的球是藍色，而右邊的球則是青綠色，不過原來兩個球都同樣是薄荷綠色。

真相大解構：

不少網民都無法相信自己的眼睛，於是將圖片的底色及小點移除，才驚覺左右兩個球真的是一模一樣，大嘆非常奇妙！這張震驚大批網民的圖片其實出自德州大學阿爾帕索分校教授大衛（David Novick）之手，他的Twitter有更多類似考眼力圖片，大家不妨看看自己能否分辨或看出一樣顏色的圖案？

（Twitter「NovickProf」）

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