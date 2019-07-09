【DSE放榜2019】唯唯梁競徽會考1分　為拍劇刨書勵志故事又翻loop

明天是中學文憑試（DSE）放榜，考生面對成績單時總會有人歡喜有人愁；不過，人生漫漫長路，即使一時失手，只要繼續努力，日後總可以做出更好的成績。有網民近日重推無綫藝人梁競徽（原名梁烈唯、暱稱「唯唯」）於2012年的受訪內容，指唯唯在中學會考時僅考獲1分，但他為了拍劇摸揣角色而落力刨書，結果在演藝圈日漸上位，勵志故事感動人心。 唯唯「會考1分」的故事，近年每逢DSE放榜時都被翻loop，而近日反修例連串示威中，有人經常帶着唯唯的照片，雖然唯唯多次澄清不在場，但仍被惡搞他「無處不在」。有網民指無論如何，考生確可以從唯唯的會考成績中獲得啟發，呼籲考生從容面對放榜。

早前有人在遊行期間將唯唯貼在金鐘天橋上。（香港01記者攝）

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唯唯在2012年因電視劇《缺宅男女》中的角色「關二哥」而備受觀眾讚賞，當時訪問不絕，更獲高登網民分享。唯唯當時接受周刊的詳盡訪問，指自己曾就讀明愛沙田馬登基金中學，那是所Band5學校，如今早已殺校，他形容該校在沙田惡名遠播，「十足十《逃學威龍》一樣」，憶述同學會在課堂吸煙，有人帶刀上學斬人，甚至在校內販賣丸仔及白粉，指每天都有警車停泊在校外戒備，而他是校內老大的「跟班」，負責搞笑、幫手借書借功課等跑腿雜務。

唯唯不諱言自己在會考只獲得1分，升學無望的他獲契媽介紹加入一間製作公司，一心想當明星，但初期苦無機會，只好轉去做搭棚工作，但只肯做「遞竹」等最基本的崗位，以便隨時跳入演藝圈。其後他終於有機會拍電影，而且第一部戲就擔正男主角兼唱主題曲，輕易賺得3萬片酬，其後片約不斷，即變得財大氣粗及囂張跋扈。

梁競徽在沙田Band 5中學讀書，形容該校在全區惡名遠播，「十足十《逃學威龍》一樣」，而他會考只得1分。（微博圖片）

可惜好景不常，唯唯在沙士後長達年多沒有工作，其後由藝人陳敏之介紹他加入無綫，最初仍自信十足及不可一世，結果漸漸無人找他拍劇，令他頓悟到「人最廢就係見唔到自己有幾廢」。曾被網民改花名「梁勁廢」的唯唯，接到《缺宅男女》患上躁鬱症「關二哥」的角色時，為了演好角色而執起書本「做功課」，遠較讀書時勤力，就是為了區分開躁狂症、抑鬱症和躁鬱症，更用心地為角色設計小動作，終於再次受到外界關注。嘗試過「勁廢」滋味後，這次唯唯不敢「勁囂」，反而踏實地想演好戲。他在2014年元旦與交往11年的女友兼中學師妹駱保雯結婚，2018年更憑《是咁的，法官閣下》爆冷奪「最佳男配角」，果然十分勵志。

唯唯近年被網民負評不絕，更被封為「封評王」，但其故事在DSE放榜前再次流傳，不少網民更以此激勵學生，形容「再廢的人也有彈起的一日，勁fight都得，大家無理由唔得！」、「學習勁fight精神，勁廢都要fight！」、「0分唔係廢，放棄人生先至廢，休息下唔緊要，慢慢加油」。