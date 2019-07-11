達美客機高空驚魂　引擎冒出火光　乘客：「氣味像燃燒的金屬」

美國達美航空（Delta Airlines）一架客機周一（8日）從亞特蘭大（Atlanta）哈茨菲爾德—傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson International Airport）起飛前往巴爾的摩（Baltimore），飛行途中引擎的鼻錐（Nose Cone）竟然脫落，更發出橙紅色的火光。機師後來決定緊急迫降北卡羅來納州（North Carolina），最後成功安全降落，機上148名乘客全部無恙。

該班編號為1425的客機於當日下午約12時起飛，但飛行大約一小時後便發生意外；從影片所見，客機引擎的鼻錐脫落，不斷在引擎內滾動，並發出橙紅色的火光。

乘客倫納德（Jack Leonard）憶述當時情況︰「我們聽到及感覺到一切。老實說這真的非常可怕，一開始你便肯定出現了大麻煩，幾秒後機艙滿布煙霧，你可以聞得到，味道就像正在燃燒的金屬，機艙亦開始震動。」

另一名乘客波切（Avery Porch）就說︰「當我們聽到爆炸聲後，我們就看到煙霧飄入機艙，那時候我們真的嚇壞。之後飛機開始減速，溫度開始升高，冷氣也停了」。波切的男朋友克魯伊格（Tyler Kreuger）則稱，「我把電話拿出來，雖然我知道當時根本沒有訊號，但還是用它來傳短訊給媽媽，告訴她我愛她」。

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事後美國聯邦航空管理局（FAA）發言人表示，該架客機最終平安降落羅利達拉姆國際機場（Raleigh-Durham International Airport），無人傷亡。達美航空亦就這次事件向乘客致歉，並會贈送他們30美元（約235港元）的美食券作為賠償。

美國科技雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）表示，今次涉事的客機型號為「麥道MD-88」（McDonnell Douglas MD-88），機齡已有32年，飛機引擎位於機身尾部，是「現今所有主要美國航空公司中年紀最大的飛機」，並以過時的控制系統和極端的噪音而被一眾認為難以駕駛。達美航空表示該客機已更換引擎，下周會重投服務，而該型號預計將於明年退役。