達美航空再有波音767客機引擎故障　從北京起飛後返航維修

據《新京報》報道，美國達美航空DL128次航班今天（13日）從北京起飛後又返航首都國際機場。達美航空表示，該航班起飛後收到引擎預警，出於安全考慮，立即返回北京首都國際機場。 該航班絕大部分乘客將改乘DL188航班，計劃於明天（14日）14時20分從北京起飛。目前原飛機正在進行維護評估。據悉，該航班為波音767機型。

達美航空DL128次航班13日從北京起飛後又返航首都國際機場。（網上圖片）

報道稱，按照原定飛行計劃，達美航空DL128次航班13日12時20分起飛，飛往美國西雅圖。但該航班於14時3分返航北京首都國際機場。達美航空工作人員表示，該次航班的飛機機型為波音767-300，資料顯示飛機機齡為18.2年。

據悉，達美航空同一班航班去年12月24日也發生過相似事件。編號DL128的波音767客機在北京起飛後，機長在飛至一半途中時發現引擎有潛在故障可能，中途緊急降落阿拉斯加一個軍用機場。當時機上有194名乘客，之後由另一架飛機接載離開。

公開資料顯示，波音767是美國波音公司開發的中大型、長航程、寬體雙發噴氣式飛機。1985年中國首次引進該機型，2014年5月6日，國航出售最後一架波音767-300ER。

埃塞俄比亞航空公司一架波音737 MAX 8客機本月10日在起飛後不久墜機，機上157人全部罹難。（路透社）

四天前，埃塞俄比亞航空公司一架波音737 Max 8客機起飛不久即失事墜毀，全機乘客與機組人員罹難。由於這款新型客機5個月內發生2宗空難，引發公眾對波音公司飛機安全擔憂。

此次達美航空再發生波音客機引擎故障事故，不少人對飛行安全表示擔心：