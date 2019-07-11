街坊牙科優惠海報只列「$XXX」惹熱議　新民黨沙田區議員話有原因

保持神秘感都是一種銷售方法？近日網上流傳一張沙田區議員的服務公告，顯示所提供牙科服務優惠的詳情，但各服務項目的價錢卻以「XXX」表示，令人摸不着頭腦。海報由新民黨、公民力量田心區議員潘國山發出，不少人都爆笑以「XXXXX」留言，又嘲諷指「資訊很有用，好人一生平安」。

牙科服務優惠列「$XXX」，令人摸不着頭腦。（fb「禮義廉JetSo」圖片）

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facebook專頁「禮義廉JetSo」上載一張區議員公告，只見海報由新民黨立法會議員容海恩，連同田心區議員潘國山發出，宣傳其牙科服務優惠，包括洗牙、杜牙根、脫智慧齒等，更貼心地列出原價及「龍心之友價」，但卻以「XXX」隱藏實際價格，連折扣都寫成「照價X折」。

海報引起網上熱議，大量網民在留言欄留下「XXXXXX」的訊息，又有人引用近日金句回應「容海恩、潘國山：我無嘢講」、「I can’t find the right price」，有網民則表示「我笑到牙痛，真係要去幫襯」。

《香港01》就事件向潘國山查詢，他指海報已是去年5月份發出，目前牙科優惠已停止。潘解釋因房屋署規定公眾地方不能顯示價錢，因而製作此海報，但承認當時有疏忽，「以為唔出價錢就得，但會令人唔明白」。他指當時已立即更正，列明因房署規定不能顯示價錢，若想了解更多可直接向辦事處查詢。