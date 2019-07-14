印尼5歲男童怕割禮　爬上屋頂坐3小時　終被老師說服落地

割禮（割包皮）在穆斯林習俗中是十分常見的儀式，近日印尼一名父母為自己的兒子安排割禮時，他竟然因為害怕而爬上屋頂呆坐。兒子與父母「對峙」超過兩小時之後，終於由到場的老師說服從天台下來，並自行走到儀式場地。負責儀式的醫生於facebook上與網民分享事件，表示儀式本來只花10分鐘就完成，雖然比原定計劃多花了3小時，但自己上到了珍貴的一課。

印尼一名男童因為要進行割禮，怕得要爬到屋頂上。（「Anik Sutari」fb圖片）

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事件發生於印尼萬丹省西蘭市（Serang），距離首都雅加達約80公里。一名5歲男童因為被父母安排接受割禮而覺得害怕，於是就爬到自己家的尖型屋頂上，坐在尖沿的正中間。

負責割禮的醫生蘇他里（Anik Sutari）就在fb寫道，她行醫20多年，為數千名小童做割包皮手術，但還是第一次看到有小童怕得要爬到屋頂。她說當時男童家中所有人都試過說服他從屋頂走下來，但都不果，亦沒有人敢走到屋頂上，因為怕這樣會令男童起身走動，令情況更危險。

僵持約兩小時後，父母決定打電話給男童的老師，很快老師就到場游說，更成功令男童自行回到地面。蘇他里說「男童其後不但自己一個走進割包皮的地方，更不需要其他人指導或是力逼」，她又指男童最後一直都沒有掙扎、哭鬧或投訴，只花10分鐘就完成了手術。

（綜合）

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