英男生割包皮後難勃起　疼痛搔癢無性愛　強忍2年留遺書尋死

割包皮屬低風險的小手術，惟亦有可能令病人一生盡毁。英國一名男生於2年前21歲的時候，因包莖問題而決定割包皮，詎料手術後陰莖痛失75%敏感度，龜頭在沒有保護下常感疼痛搔癢，而且無法正常勃起致不能享正常性生活。男生忍耐2年後，終在23歲時寫下遺書向母親訴苦況，然後輕生。男生希望母親將他的故事告訴別人，令其他人加以警剔。

亞歷因為愛上滑雪，18歲那年，決定延遲上大學，先到加拿大住一年。（Lesley Roberts 圖片）

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割包皮後苦不堪言的男生亞歷（Alex Hardy），原是聰明且受歡迎的陽光男孩，因為愛上滑雪，於18歲那年決定延遲上大學，並先到加拿大住一年，之後他愈來愈喜歡加拿大，便一直在當地生活，且已獲得居住權。

亞歷在10多歲的時候就發現陰莖有問題，他在遺書中透露其龜頭不像以前一樣會自行縮回包皮，導致一些尷尬情況，但亞歷一直沒有把苦惱告訴父母。直至2015年，亞歷因陰莖問題在加拿大求醫，醫生開了類固醇藥膏給他以伸展包皮，但他認為治療無效。

事實上，亞歷的問題在醫學上稱為「包莖」，即包皮過緊而無法讓龜頭縮回去，這個情況不一定會引起問題，最多也是排尿和性交疼痛，在英國使用類固醇和拉伸技術都可以幫助解決，而割包皮是最後的選擇。

不過，「包莖」者在加拿大割包皮較常見，醫生亦建議亞歷做割包皮手術，亞歷稱他曾問起拉伸技術，但「他（醫生）完全撒謊，並說這對我不起作用」。由於相信醫生是有關方面的專家，加上覺得與朋友討論「太過於禁忌」，亦認為割包皮只是小手術，亞歷獨自決定進行手術。

可惜，手術非但沒有達到預期效果，相反令他更為不適，亞歷在遺書寫道，沒了包皮的保護，致其龜頭不斷受到刺激，「光是衣服的摩擦就是一種折磨」、「想像一下，如果眼瞼被除去，眼球會發生什麼？」本來有這樣的適應期是正常的，但奇怪的是亞歷的痛楚並未隨着時間消退。

亞歷的問題在醫學上稱為「包莖」，表示包皮過緊而無法讓龜頭縮回去。（資料圖片）

更糟糕的是，亞歷出現勃起功能障礙，陰莖的敏感度少了75%，並常有疼痛和搔癢感，割包皮後繫帶的疤痕位置情況尤其嚴重。他感到肌肉痙攣和收縮，一直伸延至他的腹部。亞歷在遺書上寫道，「我曾經有一個性器官，現在只剩下一個麻木、笨拙的棒子」、「性取向已經幻滅」。最終亞歷在2017年自殺，並把遺書的電郵設定在他死後的12小時傳給母親萊斯利（Lesley Roberts）。而萊斯利直到收到電郵，才驚悉兒子接受了割包皮手術，而且一直受到困擾。

萊斯利按兒子的意願公開事件，是希望協助年輕人更認識這個令人難以啟齒的健康議題。（Lesley Roberts圖片）

萊斯利事後翻查為亞歷做手術的醫生的評價，發現他曾涉及不少醫療糾紛，例如有病人的膀胱被遺下手術用具，直到3個月後才接到醫院通知，警告其他人「在受害之前快逃」。

萊斯利按兒子的意願公開事件，是希望協助年輕人更認識這個令人難以啟齒的健康議題。泌尿外科醫生特雷弗（Trevor Dorkin）亦指，在進行手術前，醫生應告訴患者潛在的風險，「特別是在青少年時期或年青人中進行手術時，這是一個非常敏感的區域，性功能很重要，所以必須向他們解釋風險」。

（綜合）