錯過尾班車　缺錢台媽與年幼子女流落街頭　暖警出錢租旅館兼送錢

台灣高雄楠梓警分局楠梓所昨天（13日）凌晨獲報有民眾需要協助，抵達發現1名母親帶2年幼子女，躺坐夾娃娃機店地上休息，員警上前詢問，得知她疑似錯過返回雲林的末班車，身上錢也不夠，只好流落街頭。警方便將母子、女3人帶返所內，不過仍不方便睡覺，於是自掏腰包在附近旅館開房，讓3人睡個好覺，母親相當感動。

帶着兩幼童的媽媽因錯過尾班車流落街頭，幸得好心警幫助（點圖放大）↓↓↓

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30幾歲王姓母親透露，昨晚帶5歲兒子及3歲女兒從彰化往高雄，欲再轉搭公車找阿姨，不料抵達時間太晚，已經沒車可搭，手機又壞掉無法聯繫，只好找地方先歇息。

楠梓所凌晨1點多接獲報案，在楠梓火車站附近夾娃娃機店有人需協助，警員許耀升、王馨音、實習生李宜珍前往時，看見王女及2孩子躺臥地上休息，趕緊將3人帶返派出所；由於時間已晚，年幼孩子躺在所內椅子上呼呼大睡。

王女告訴警方，手機壞掉無法聯繫，身上錢也帶不夠，擬等天亮再待孩子搭車，警方想幫她打電話找親友，但王女覺得時間太晚不宜打擾別人。

由於警方認為王女及孩子若待所內過夜也無法好好休息，見她手頭似乎不寬裕，於是主動掏腰包，在楠梓火車站附近旅社開1400多元（台幣，下同）房間，希望王女及孩子好好梳洗，並躺床上睡覺養足精神，警更私下塞500元幫助她，令王女相當感激，頻頻致謝。

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