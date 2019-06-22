台90歲婆婆夜晚蕩失路　遇警稱要「找男人」　暖警笑說：我牽妳！

高齡90歲的張姓阿嬤迷途獨自從東區走到干城車站，巡邏員警發現上前關心，「阿嬤你怎麼來的？你要找誰？」未料阿嬤秒回，「找男人」，讓員警聽了噗哧一笑，暖警更牽起阿嬤的手說，「我牽妳」，貼心過馬路並找到阿嬤的家。

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本周三晚間7點多，台中市第三警分局東區分駐所員警黃振家與張唯琳發現，高齡90歲的張姓阿嬤在雙十路的干城車站徘徊，員警上前關心，「阿嬤你怎麼來的」，阿嬤說，「走路來的」。

張員又問，「你是要找誰？」，阿嬤秒回：「找男人」，員警聽到忍不住噗哧一笑，張員不禁再問，「找到沒」。阿嬤還說，「老了啦！家裡只有她一個，整天待在家會坐不住」。

張姓阿嬤身上沒有證件與手機，唯一線索是住在附近的大樓，黃員說，「我牽妳過馬路」，貼心牽起阿嬤的手逐一詢問附近大樓，終於順利找到住所。

張姓阿嬤回到家難掩興奮之情，說兒子外出上班，只有她顧家，並邀請員警「來坐啦」，更稱讚女警張唯琳「很漂亮」，員警則提醒阿嬤，「早點休息，不要再亂走了」，張聽到後直道感謝。

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